V Rumunsku vo štvrtok uviedli do prevádzky najväčší most cez rieku Dunaj. Spojí čiernomorské prístavy a deltu Dunaja so zvyškom krajiny a so širšou transeurópskou dopravnou sieťou.

Most Brăila patrí k najväčším projektom financovaným politikou súdržnosti, príspevok Európskej únie naň predstavuje 363 miliónov eur.

Referuje o tom web Európskej komisie.

Uvedený visutý most s dĺžkou dva kilometre, vo výške 38 metrov nad vodou a štyrmi pruhmi je najväčší v Rumunsku a taktiež najväčší cez Dunaj.

Celkovo sa stal tretím najväčším visutým mostom v EÚ. Most umožní voľný prechod plavidiel a nahradí pomalé a nespoľahlivé trajektové spojenie, ktoré je v zime a v zlých poveternostných podmienkach často prerušované.

Očakáva sa, že skráti cestovanie približne o 50 minút a obslúži približne 11 400 osobných áut denne. To výrazne prospeje pracovnej mobilite, cestovnému ruchu a obchodu a posilní prepojenie regiónu so zvyškom krajiny.

Zvýši tiež mobilitu a ekonomický rozvoj zvýšením rýchlosti a bezpečnosti cestovania a ponúkne miestnym komunitám ľahší prístup k zdravotnej starostlivosti, verejným a komerčným službám v celom juhovýchodnom regióne Rumunska.

„Tento most je vyjadrením toho, aká prospešná je politika súdržnosti pre občanov v praxi. Ľudia už nemusia cez Dunaj cestovať pomaly a občas riskantným trajektom. Teraz môžu ľahko prekonať najväčšiu rieku v Európe za pár minút, čo bude mať podstatný vplyv na život miestnych ľudí a na ekonomiku v regióne aj mimo neho - vrátane susedného Moldavska a Ukrajiny,“ povedala eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreira.