Rumunské združenie poľnohospodárov požiadalo v sobotu vládu v Bukurešti, aby predĺžila zákaz na dovoz lacného ukrajinského obilia, ktorého platnosť skončila 15. septembra po rozhodnutí Európskej komisie.

Rumunsko bude rešpektovať nariadenia

Poľsko a Maďarsko vopred avizovali, že jednostranne predĺžia zákaz na dovoz štyroch ukrajinských poľnohospodárskych produktov - pšenice, kukurice, repky a slnečnice - bez ohľadu na rozhodnutie EK. V reakcii na kroky Varšavy a Budapešti sa rozhodlo opatrenie predĺžiť aj Slovensko. Bulharsko naopak zákaz prestalo uplatňovať a Rumunsko sa podľa vlastných vyjadrení plánuje riadiť stanoviskom eurokomisie.

„Ak krajina ako Poľsko, ktorá dôrazne a dôkladne podporuje Ukrajinu v boji proti ruskej agresii, prijala takéto jednostranné rozhodnutie po uplynutí lehoty 15. septembra, nerozumieme, prečo by sa Rumunsko zdráhalo urobiť to isté,“ uvádza sa vo vyhlásení združenia poľnohospodárov.

Združenie sa domnieva, že žiadosť odoslaná rumunskej vláde v žiadnom prípade neovplyvňuje tranzit ukrajinských poľnohospodárskych produktov cez rumunské územie do ďalších destinácií.

Eurokomisia opatrenie nepredĺžila

Viaceré stredoeurópske, respektíve východoeurópske členské krajiny EÚ - Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko - so súhlasom EÚ uzatvorili do polovice septembra svoj trh pre ukrajinské obilie v záujme ochrany vlastného poľnohospodárskeho sektora. Tieto krajiny však zároveň povolili tranzit ukrajinského tovaru cez ich územie s tým, že bude exportovaný ďalej do sveta. Európska komisia sa aj napriek protestom štyroch štátov s výnimkou Bulharska, ktoré sa obávalo z nárastu spotrebiteľských cien, rozhodla opatrenie po 15. septembri nepredĺžiť.

Podpredseda eurokomisie Valdis Dombrovskis v sobotu obhajoval rozhodnutie ukončiť zákaz na dovoz ukrajinského obilia. Uznal však, že bude potrebné situáciu monitorovať.

„Na odôvodnenie tohto typu obmedzenia potrebujeme výnimočné okolnosti a v súčasnosti nevidíme žiadne narušenie alebo deformáciu trhu týchto piatich členských štátov,“ skonštatoval Dombrovskis.