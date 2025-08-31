Vládna koalícia pripravuje konsolidáciu v hodnote 2,8 miliardy eur. Uviedol to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak. Ako doplnil, konsolidácia by mala byť zameraná hlavne na štátnu správu.
„Tá prvá vlna konsolidácie sa podstatne dotkla občanov Slovenska a tu je práve priestor na to, že ten štát bude naozaj musieť začať od seba,“ skonštatoval Huliak v súvislosti s druhou vlnou konsolidácie.
Podľa ministra je v tejto situácii dôležité, ako jednotlivé ministerstvá pristupujú k čerpaniu eurofondov. „Hlavne, aby tieto európske peniaze nám vedeli zaplátať diery v rozpočte,“ doplnil minister s tým, že efektívne využitie európskych peňazí sa rovná úspore.