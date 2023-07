Rozpočtový deficit Ruska sa v tomto roku môže prehĺbiť na 2,5 percenta z vlaňajších 2,3 percenta hrubého domáceho produktu. V rozhovore, ktorý publikoval web Argumety aj fakty, to povedal minister financií Anton Siluanov. Moskva sa potýka s vysokými nákladmi na vojnu na Ukrajine, takže diera vo verejnom rozpočte môže byť nakoniec väčšia, ako vláda plánovala.

Už vlani, keď Moskva vojenskú inváziu začala, predstavoval deficit verejných financií v Rusku 3,3 bilióna rubľov (28,16 miliárd eur), a bol tak druhý najvyšší v postsovietskej ére. Okrem vojenských výdavkov, ktoré narastajú, čelia ruské štátne financie aj klesajúcim príjmom z energetiky. Tie sa v prvom polroku medziročne znížili o 47 percent.

Siluanov uviedol, že deficit rozpočtu bude viac-menej v súlade s plánom vlády. Mal by podľa neho predstavovať dve až 2,5 percenta HDP. Minister uisťoval, že štát má dostatok prostriedkov na plánované výdavky, ale posťažoval sa na rastúce náklady na pôžičky.

„Keby bol rozpočtový deficit nižší, nemuseli by sme sa toľko zadlžovať – náklady na pôžičky by boli nižšie,“ povedal Siluanov. „Aby sme prilákali peniaze, platíme teraz pri desaťročných dlhopisoch už viac ako 11 percent. Inflácia je 3,6 percenta, sadzba centrálnej banky je 8,5 percenta a my si požičiavame za 11 percent,“ pokračoval Siluanov. "Keďže investori vidia, že štát má veľký apetít si požičiavať, sú pripravení nakupovať, ale len za vyššiu cenu," dodal.

Ruská centrálna banka minulý týždeň zvýšila základnú úrokovú sadzbu o jeden percentuálny bod na 8,50 percenta. Je to viac, ako sa čakalo.

Siluanov tiež uviedol, že zľavu, ktorú ministerstvo používa pre stanovenie daní z vývozu ropy, má v úmysle znížiť zo súčasných 25 dolárov na 20 dolárov za barel. Dodal, že pri súčasnej cene ropy Brent okolo 80 dolárov za barel by ministerstvo malo v tomto roku vybrať na príjmoch z predaja ropy a plynu osem biliónov rubľov. Západné sankcie kvôli ruskej invázii na Ukrajinu, vrátane cenového limitu 60 dolárov za barel na vývoz ruskej ropy a vrátane zákazu dovozu zo strany Európskej únie, donútili Kremľa zmeniť spôsob zdanenia predaja ropy, uviedol Reuters.