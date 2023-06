Rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej opätovne nekandidovať na post hlavy štátu je pevné a nebude ho ľutovať. Ako ďalej uviedla v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy, každé svoje rozhodnutie robí poctivo, nie je to výsledok náhleho emočného stavu.

Návrat k právnickej profesii

„Rozhodnutie je pevné, na ktoré sa viem spoľahnúť alebo oprieť sa oňho aj v budúcnosti,“ uviedla. „Podstatou a jadrom môjho rozhodnutia je nedostatok síl s potenciálnym výhľadom na ďalších šesť rokov, ohľad na rodinu či zdravie. Nechcem sa pristihnúť pri tom, že som karikatúrou samej seba,“ tvrdí prezidentka.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa chce po výkone mandátu venovať právu vo verejnom záujme. Venovala sa mu ešte pred tým, ako sa stala hlavou štátu. „Mám to vo svojej DNA a považujem to za zmysluplné. Aj všetko to, čo som sa mohla počas svojho profesionálneho života naučiť, či už ako právnička, advokátka, politická skúsenosť vnímam ako svoj záväzok voči spoločnosti a demokracii,“ uviedla.

Vhodní kandidáti sa nájdu, myslí si prezidentka

Prezidentku Zuzanu Čaputovú príjemne šokovala vlna podpory, ktorá sa jej dostala po rozhodnutí nekandidovať v najbližších prezidentských voľbách. „Stretla som sa s tak úžasnou vlnou podpory, pochopenia, povzbudenia, vďačnosti, ktorá ma v tej miere, v akej som ju dostala, prekvapila až šokovala. Bolo to v istom zmysle nové poznanie, ten hlas zaznel úžasne a silno. Som za to veľmi vďačná,“ povedala prezidentka.

Hlava štátu sa neobáva, že by sa nenašli kandidáti na prezidenta, ktorí by boli hodní tejto funkcie. Exminister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok tento týždeň oznámil, že kandidatúru na prezidenta zvažuje. Prezidentka Čaputová ho považuje za slušného a kompetentného človeka. Ako ďalej uviedla, má však obavy o vývoj demokracie v širšom kontexte, a nielen na Slovensku. „Vidíme nárast populizmu, extrémizmu. Demokracia nie je formou vlády, kde príde autokrat a buchne do stola. Je to spôsob hľadania a nachádzania najlepších riešení v dialógu a participácii s inými,“ povedala prezidentka.