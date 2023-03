Rozhodnutie dočasne poverenej vlády o dodaní stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu je ústavne čisté. Uviedol to dočasne poverený premiér Eduard Heger. Nesúhlasí s tým nezaradený poslanec Národnej rady SR a líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Heger tvrdí, že o ústavnosti rozhodnutia hovoria aj viacerí odborníci. „Ja som žiadal, že to urobíme iba vtedy, ak budeme mať istotu a iba tak, aby to bolo v súlade s ústavou,“ skonštatoval. Pripomenul, že vláda k dodaniu stíhačiek podpísala dohodu s ukrajinskou stranou.

Pellegrini rozhodnutie rešpektuje. Myslí si však, že o takejto otázke nemala vláda právo ani kompetenciu rozhodnúť. Odvolal sa pritom na viaceré právne analýzy. „Urobili ste to tak, ako ste to urobili a teraz za to nesiete zodpovednosť,“ skonštatoval. Kabinet sa mal podľa neho v tejto otázke obrátiť na Ústavný súd SR. Tvrdí, že ak by bol premiérom on, tak by stíhačky na Slovensku lietali.

Premiér reagoval, že práve Pellegriniho vláda rozhodla, že sa prestali cvičiť piloti na MiG-29. Zopakoval, že stíhačky boli vyradené a Slovensko ich nemohlo používať. Líder Hlasu zároveň skritizoval súčasnú vládu, že sa venuje zahranično-politickým otázkam, ale nerieši problémy občanov SR.