Zmiernenie platových rozdielov u zamestnaných žien a mužov by mohlo mať pozitívny vplyv na svetové hospodárstvo. Ak by sa medzera v platoch u oboch pohlaví zmenšila, podporilo by sa tým svetové hospodárstvo o približne 7 percent, teda o sedem biliónov dolárov, uviedol web CNBC. Zníženie rozdielov v odmeňovaní na rozvíjajúcich sa trhoch, ako je India, by tento potenciál ešte zvýšilo.

Svetová banka uviedla, že rodové predsudky a nerovnosti, ktoré spôsobujú, že ženy vykonávajú nízko platené povolania, prispievajú k rodovým mzdovým rozdielom. Pri súčasnom tempe mohlo trvať 132 rokov, kým sa vo svete odstránia ekonomické rozdiely medzi mužmi a ženami.

Výpočet vychádza z nárastu miezd žien v krajinách OECD vo veku 25 až 64 rokov, ak by sa ich mzda v roku 2021 vyrovnala mzde ich mužských kolegov v rovnakom veku.

,,Vďaka tomu by sa zvýšila potenciálna produkcia v OECD o takmer 10 percent a globálna produkcia o 6,2 percenta," informovala agentúra Moody's Analytics.

Rodinné povinnosti

Ženy najmä z „rodinných povinností" žiadajú zriedkavejšie o povýšenie, pričom sa na ne kladú vyššie nároky ako na mužov.

,,Zmena spoločenských noriem je zdĺhavý a zložitý proces, ale politika, ako napríklad presadzovanie flexibilných pracovných podmienok, poskytovanie cenovo dostupnej starostlivosti o deti a poskytovanie platenej otcovskej a materskej dovolenky, napomáha k zmene správnym smerom," napísala agentúra Moody's.

Svetová banka vo svojej nedávnej správe dodala, že rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sa nemenia kvôli diskriminácii.

,,K rodovým mzdovým rozdielom prispievajú predsudky a nerovnosti, ktoré umiestňujú ženy do nízko platených povolaní, ako sú rozdiely v pracovných miestach a odpracovaných hodinách, ale aj neprimerane veľká zodpovednosť žien za starostlivosť o deti," uviedla Svetová banka.

Svetová banka upozornila, že takmer polovica globálnych ekonomík nemá zákonom stanovené rovnocenné odmeňovanie.

Nadmerne kvalifikované ženy

Podľa agentúry Moody's počet žien v krajinách OECD, ktoré majú magisterský alebo ekvivalentný titul, prevyšuje počet mužov. Napriek tomu majú ženy naďalej nízke zastúpenie na stredných a vyšších riadiacich pozíciách.

Výsledkom je takzvaná „nedostatočná kvalifikácia" žien, čo znamená nedostatočné využívanie ich kompetencií a pracovného času.

V dôsledku tohto vývoja by mohlo dôjsť k ,,hospodárskym stratám na individuálnej a makroekonomickej úrovni", keďže ekonomiky zaznamenali ,,obmedzený a rozdielny" pokrok v oblasti zvyšovania úrovne žien za posledných desať rokov, spresnila agentúra Moody's.