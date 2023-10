Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) zvýšila prognózy svetového dopytu po tejto komodite v strednodobom aj dlhodobom horizonte, pričom uviedla, že na jeho pokrytie budú potrebné investície až vo výške 14 biliónov dolárov. OPEC očakáva, že svetový dopyt po rope do roku 2045 dosiahne 116 miliónov barelov denne, čo je približne o šesť miliónov barelov denne viac, ako predpokladal vlani.

Motorom rastúceho dopytu budú podľa správy Čína, India, ďalšie ázijské krajiny, Afrika a Blízky východ. Organizácia zvýšila aj strednodobú prognózu dopytu, ktorý by mal v roku 2028 dosiahnuť 110,2 milióna barelov denne, pričom v roku 2023 to bude podľa odhadov 102 miliónov barelov denne.

Predstavy ropného kartelu sú v rozpore s odhadmi viacerých iných inštitúcií. Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) napríklad minulý týždeň uviedla, že dopyt po rope by mohol dosiahnuť vrchol už do konca tohto desaťročia. OPEC tvrdí, že ropa by mala byť súčasťou energetickej transformácie. Odkazuje pri tom na kroky viacerých vlád, ktoré sa v poslednom čase rozhodli spomaliť ústup od fosílnych palív.

„Výzvy na zastavenie investícií do nových ropných projektov sú chybné a mohli by viesť k energetickému a hospodárskemu chaosu," uviedol generálny tajomník OPEC Haísám Ghais v úvode výročnej správy o svetovom trhu s ropou. Potrebné investície v ropnom sektore do roku 2045 podľa neho predstavujú 14 biliónov dolárov, čo je viac ako 12,1 bilióna dolárov odhadovaných v minuloročnej správe.