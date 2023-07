Celosvetový dopyt po energiách by mal v budúcich viac ako 20 rokoch vzrásť o takmer štvrtinu. Uviedol to generálny tajomník Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) Haitham al-Ghais.

Al-Ghais na konferencii o vývoji nigérijského trhu s plynom a ropou v hlavnom meste krajiny Abuja povedal, že globálny dopyt po energiách by mal do konca roka 2045 vzrásť o 23 percent. Je to ďalšie z upozornení predstaviteľov OPEC o potrebe pokračovať v investíciách do ropného sektora, inak hrozí vysoký rast cien komodity.

„Odhaduje sa, že globálny dopyt po primárnych energiách vzrastie do konca roka 2045 o výrazných 23 percent. To znamená, že budeme potrebovať všetky formy energie,“ povedal šéf OPEC. V tejto súvislosti dodal, že výzvy mnohých politikov na obmedzenie či zastavenie financovania nových ropných projektov sú nereálne a nerozumné. Na druhej strane uznal potrebu investovať do nových technológií s cieľom znížiť emisie produkované fosílnymi palivami.

Svetový ropný priemysel potrebuje za toto obdobie investície v objeme 12,1 bilióna USD, dodal Haitham al-Ghais. Podľa neho však sektor k tomu zatiaľ nesmeruje. Koncom júla by mala organizácia zverejniť prvý výhľad dopytu po rope na budúci rok. Očakáva sa, že poukáže na miernejší rast dopytu oproti odhadovanému rastu v tomto roku, ktorý výrazne ovplyvnilo ukončenie obmedzení proti pandémii nového koronavírusu.