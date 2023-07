V ropnom závode West Hackberry na pobreží Mexického zálivu už toho nie je veľa čo vidieť: len hrdzavé potrubie a iné nepoužívané priemyselné zariadenia. Hlboko pod povrchom sú však umiestnené zásobníky, ktoré sú také vysoké, že by sa do nich zmestila newyorská Empire State Building.



Tieto zásobníky majú zabezpečiť, aby USA nikdy nemali nedostatok ropy, uvádza Bloomberg. Práve teraz sú však poloprázdne. Bidenovej administratíve trvalo len približne šesť mesiacov, kým predala 180 miliónov barelov z federálnych zásob. Ale doplnenie kapacity bude pravdepodobne trvať desaťročia, ak k tomu vôbec dôjde. Odborníci tvrdia, že nedostatok financií a starnúca infraštruktúra tento proces sťažujú. Ministerstvo energetiky však plánuje pokračovať v nákupoch.

USA by zatiaľ mohli byť zraniteľné voči ropným šokom s rezervou na najnižšej úrovni za 40 rokov. Znamená to, že počas krízy v zásobovaní bude národ ponechaný na milosť a nemilosť globálnym exportérom ako Saudská Arábia, Rusko a zvyšok kartelu OPEC+. Táto záležitosť už stihla vyvolať ďalšiu hádku medzi politikmi. Republikáni odsúdili Bidenovu administratívu za rekordné znižovanie zásob ropy.

Ceny benzínu klesajú

Prezident Joe Biden sa snažil bojovať proti prudkému nárastu cien energií tak, že dal do ponuky 180 miliónov barelov zo strategickej ropnej rezervy. Je takmer päťkrát viac ako kedykoľvek predtým. Ceny benzínu však čoskoro dosiahli svoj vrchol a za posledný rok klesli o viac ako 20 percent.



Strategická rezerva ropy v súčasnosti predstavuje 346,8 milióna barelov, čo je najmenej od roku 1983 a rovná sa zásobám na približne 18 dní. Celková povolená skladovacia kapacita je 714 miliónov.

Teraz, keď sa náklady na energie opäť znížili, je na vláde, aby rezervy doplnila. Bude to zložitý a nákladný proces. Ceny ropy sú teraz oveľa vyššie, ako keď bola väčšina zásob pôvodne nakúpená – priemerná cena zaplatená za ropu v rezerve bola 29,70 dolárov za barel, čo je bagateľ v porovnaní so súčasnou referenčnou cenou pre americké futures 75 dolárov.



„Bol by to veľmi pomalý proces, aj keby ste mali peniaze a všetky zariadenia sú v dobrom stave,“ povedal John Shages, ktorý predtým dohliadal na zásobovanie ropy pre ministerstvo energetiky. „Môže to trvať desaťročia,“ dodal.

S peniazmi je to ťažké

Kongres minulý rok odčerpal z ministerstva energetiky približne 12,5 miliardy dolárov vyčlenených na rezervné nákupy ropy. Teraz ministerstvu zostalo približne 4,3 miliardy dolárov na nákup ropy – dosť na približne 61 miliónov barelov pri cenách okolo 70 dolárov za barel. Tak to vyčíslil Kevin Book, generálny riaditeľ poradenskej firmy Clearview Energy Partners. Vzhľadom na to, že Kongres sa veľmi zameriava na znižovanie deficitov a rozpočtu, je nepravdepodobné, že by sa v blízkej dobe uvoľnilo viac financií, dodal.



Zásobníky na pobreží Mexického zálivu, ktoré pochádzajú zo 70. rokov, rátali s 25-ročnou životnosťou. Boli navrhnuté len na päť čerpaní a doplňovaní, povedal bývalý projektový manažér rezervy William Gibson. Čím viac sa systém používa, tým vyššie je riziko, že sa soľné jaskyne rozpustia.

Dve z nich v Texase a Louisiane sa momentálne v dôsledku údržby nepoužívajú. Modernizačný program v hodnote 1,4 miliardy dolárov, financovaný predajom ropy, mešká a prekračuje rozpočet, pričom Bidenova administratíva minulý rok požiadala Kongres o ďalších 500 miliónov dolárov.



„V rezervácii sú problémy s infraštruktúrou jednoducho pre spôsob, ako sú navrhnuté a ako sa v poslednom desaťročí používali,“ povedal Tristan Abbey, ktorý počas pôsobenia vo funkcii riaditeľa dostával pravidelné informácie o ich stave. Ministerstvo energetiky však uviedlo, že nemá obavy o kvalitu a integritu jaskýň.