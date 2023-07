Ceny ropy v utorok obnovili rast, prispievala k tomu slabšia ponuka od najväčších svetových vývozcov suroviny a tiež očakávania vyššieho dopytu v rozvojovom svete v druhom polroku. Krátko pred 18: 30 SELČ cena severomorskej ropy Brent vykazovala rast asi o 2,1 percenta a obchodovala sa zhruba za 79,30 dolára za barel. Americká ľahká ropa WTI si pripísala 2,4 percenta a predávala sa zhruba za 74,70 dolára za barel.

K rastu cien prispelo oznámené zníženie dodávok zo Saudskej Arábie a z Ruska do konca augusta, a tiež pokles dolára na dvojmesačné minimum. Slabší dolár zlacňuje ropu pre držiteľov iných mien a často zvyšuje dopyt po rope. „Cena si našla svoju spodnú hranicu a jediná vec, ktorá by ju mohla narušiť, by bolo, keby americká centrálna banka (Fed) bola nútená kvôli vysokej inflácii priviesť tamojšiu ekonomiku do recesie," povedal analytik Edward Moya zo spoločnosti Oanda.

Stredajšia správa o inflácii v Spojených štátoch ukáže, či cenové tlaky ďalej poľavujú. Vývoj spotrebiteľských cien by tak mohol napovedať, ako sa budú ďalej vyvíjať úrokové sadzby.

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) odhaduje, že dopyt po rope v Číne a v rozvojových krajinách v kombinácii s nedávno oznámeným znížením ponuky pravdepodobne udrží trh v tohtoročnom druhom polroku napätý. A to napriek spomaleniu rastu globálnej ekonomiky. Viaceré zdroje agentúre Reuters tiež oznámili, že Čína, ktorá je najväčším svetovým dovozcom ropy, opäť požiadala o zníženie dodávok od spoločnosti Saudi Aramco. Tá je najväčším svetovým vývozcom ropy.

Generálny tajomník OPEC v utorok v Nigérii na konferencii o rope a plyne uviedol, že celosvetový dopyt po energiách sa do konca roka 2045 podľa odhadov zvýši o 23 percent.