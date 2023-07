Ceny ropy sa vo štvrtok mierne zvýšili, za ich rastom stoja nižšie zásoby v Spojených štátoch a vysoký dovoz suroviny do Číny. Na trhu však pretrvávala neistota v súvislosti s budúcim vývojom dopytu. Severomorská ropa Brent si okolo 18:30 SELČ pripísala zhruba 0,3 percenta a nachádzala sa blízko 80 dolárov za barel. Americká ľahká ropa WTI vykazovala nárast skoro o pol percenta a blížila sa k 76 dolárom za barel.

Americký vládny Úrad pre energetické informácie (EIA) v stredu oznámil, že zásoby ropy v USA sa minulý týždeň znížili o 708-tisíc barelov na 457,4 milióna barelov. Analytici však v ankete agentúry Reuters predpovedali oveľa výraznejší pokles, a to o 2,4 milióna barelov.

Za očakávaniami zaostáva aj zotavovanie rastu čínskej ekonomiky z vlaňajšieho útlmu, za ktorým stáli prísne protipandemické opatrenia. Čína je najväčším dovozcom ropy na svete.

V júni sa síce dovoz ropy do Číny medziročne zvýšil takmer o polovicu, zásoby ropy v Číne sa však priblížili k rekordu. Podľa obchodníkov teraz Čína kupuje do zásob zlacnenú ruskú ropu. Dovoz ruskej ropy do Číny v júni dosiahol maximum.

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) predpokladajú, že dopyt po rope sa v Číne bude v druhej polovici roka ďalej zvyšovať a zostane hlavným motorom globálneho rastu.