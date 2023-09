Ceny ropy na svetových trhoch v utorok klesali, a to napriek napätým dodávkam v dôsledku obmedzovania ťažby v niektorých krajinách. Severomorská ropa Brent si krátko po 15:00 SELČ odpísala vyše pol percenta zhruba na 92,70 dolára za barel, kým americká ľahká ropa WTI sa nachádzala tesne nad 89 dolármi a vykazovala pokles v podobnom rozsahu.

Väčší vplyv na ceny mali podľa analytikov horšie vyhliadky ekonomiky. Pre silnejší kurz dolára narastajú obavy, že dopyt po rope a pohonných hmotách vo všeobecnosti budú znižovať hlavné centrálne banky, ktoré chcú držať úrokové sadzby na vyšších úrovniach dlhšie, ako sa čakalo.

„Kvôli rastu výnosov amerických dlhopisov po prísnejšom postoji americkej centrálnej banky z minulého týždňa by na trhu s ropou mohli opäť prevážiť obavy z hospodárskej recesie," uviedla podľa agentúry Reuters analytička spoločnosti CMC Markets v Aucklande Tina Tengová. V pondelok zostali ceny ropy bez väčších zmien po správe, že Rusko nepatrne zmiernilo zákaz vývozu benzínu a nafty.

Prísna menová politika bude pokračovať

Centrálne banky veľkých krajín, popri Spojených štátoch aj v Británii a v eurozóne, v minulých dňoch potvrdili, že plánujú ďalej nekompromisne bojovať s infláciou. Zároveň naznačili, že je potrebné naďalej počítať s prísnou menovou politikou, ktorá sa oproti pôvodným predpokladom zrejme udrží dlhšie. Vyššie úrokové sadzby spomaľujú hospodársky rast, čo sa odráža aj v slabšom dopyte po rope.

Americký dolár medzitým voči košu mien spevnil na desaťmesačné maximum. Vyššie výnosy dlhopisov v USA totiž lákajú aj zahraničných investorov, čo zvyšuje ich dopyt po dolároch. Vzhľadom na to, že ropa sa obchoduje prevažne v dolároch, silnejší kurz americkej meny spravidla negatívne dolieha na dopyt, keďže ropa je tak pre odberateľov v zahraničí z pohľadu ich mien drahšia.

Trhy sledujú aj vyjednávania o schválení ďalších výdavkov americkej vlády. Ak sa to nestihne do 1. októbra, vláda bude musieť začať obmedzovať prevádzku niektorých inštitúcií. Dopady by podľa analytikov ovplyvnili skôr povesť Spojených štátov, reálne dopady by boli miernejšie, ak by obmedzenie netrvalo dlho. Od roku 1981 podobná situácia v USA nastala už 14-krát.