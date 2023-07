Cristiano Ronaldo kupuje podiel v online platforme s luxusnými hodinkami Chrono24. Futbalová hviezda sa tak pripája k akcionárom, akým je aj predseda spoločnosti LVMH a miliardár Bernard Arnault.

Spoločnosť, ktorú naposledy ohodnotili na miliardu dolárov, výšku podielu portugalskej futbalovej hviezdy nezverejnila. „Pre nás bolo dôležité, že ide o významnú sumu,“ povedal podľa Bloombergu výkonný riaditeľ (Chrono24) Tim Stracke.



Ronaldo je známy pestrou osobnou kolekciou luxusných hodiniek ocenenou v miliónoch eur. Na ruke už mal nielen rolexky, ale aj extravagantné výtvory od firiem Jacob & Co., Girard-Perregaux a Franck Muller.

T. Stracke takisto povedal, že dohoda s futbalovou legendou nie je propagáciou ani marketingovou dohodou. „On dal peniaze nám, nie my jemu.“ Ide o najväčšieho špecializovaného online predajcu luxusných hodiniek. Na platforme ich je umiestnených až pol milióna. Spoločnosť, o ktorej T. Stracke povedal, že má dvojciferné prevádzkové marže, získava poplatky z každej transakcie.



Po bezprecedentnom náraste v roku 2021 a prvom štvrťroku 2022 ceny najžiadanejších luxusných hodiniek od Rolex, Patek Philippe a Audemars Piguet prudko klesli a sú blízko k dvojročným minimám. Chrono24 prepustil v januári približne 13 percent svojej pracovnej sily a v čase poklesu reštrukturalizoval niektoré zo svojich prevádzok.

Očakáva sa, že do konca dekády sa viac rozšíri trh so secondhandovými hodinkami, a to až o 75 percent; podľa poradenskej spoločnosti Deloitte dosiahne 39,6 miliardy dolárov. Podľa švajčiarskej analytickej a konzultačnej firmy LuxeConsult by tržby z hodiniek z druhej ruky mohli do roku 2033 predbehnúť predaj nových hodiniek.