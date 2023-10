Ak by líder Hlasu-SD Peter Pellegrini definitívne prestal rokovať s predsedom Progresívneho Slovenska Michalom Šimečkom, rokovania medzi Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS by šli lepšie. Vyhlásil to šéf SNS Andrej Danko po pondelkovom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou.

Pellegrini by mal podľa neho pochopiť, že šéfovi Smeru-SD Robertovi Ficovi patrí post predsedu vlády a líder Hlasu-SD má byť predsedom parlamentu. Danko dodal, že SNS nepodmieňuje svoju účasť vo vláde žiadnou pozíciou.

Podľa Danka treba odbremeniť vládu odborníkov

„Ak by Pellegrini definitívne prestal rokovať so Šimečkom, rokovania by nám išli omnoho lepšie, ale pokročili sme. Nepodmieňujeme svoju účasť žiadnou pozíciou," povedal Danko novinárom s tým, že SNS chce mať vo vláde relevantné miesto. Dúfa, že Pellegrini už pochopil, že v tejto zostave môže byť predsedom parlamentu a Fico ako víťaz volieb má byť predseda vlády. Doplnil tiež, že treba odbremeniť vládu odborníkov, keďže nemá na mnohé veci mandát a situácia zaťažuje aj Prezidentský palác.

Prezidentku Danko ubezpečil, že SNS chce byť vo vláde, ktorá zachová zahraničnopolitické priority Slovenska, hoci môžu mať rôzne názory na pomoc Ukrajine. „Musíme tiež hovoriť, že EÚ je síce funkčný projekt, ale musí sa zmeniť mnohé pri jej fungovaní a to isté sa týka NATO. To neznamená, že by sme šli do spochybňovania členstva," dodal.

Danko tiež vyhlásil, že tak ako je jednotná SNS, je jednotný aj poslanecký klub strany. „Poslancov majú spájať charaktery a spoločné idey. Ľudia, ktorí sú s nami, idey národné, kresťanské a sociálne spĺňajú," dodal. Odmietol, že by mali nastať problémy v klube.

Prvé rokovanie lídrov Smeru, Hlasu a SNS

Prezidentka Danka podľa jeho slov ubezpečila, že dôvodom na nevymenovanie ministrov nebudú osobné animozity. „Bol som ubezpečený, že to nebude mať osobný charakter, ale že to bude mať prísne pravidlá vychádzajúce z administratívnych problémov alebo trestnoprávnych konaní osôb," skonštatoval. Hlava štátu cez víkend zdôraznila, že prezident môže nomináciu odmietnuť vtedy, ak existujú závažné dôvody týkajúce sa konkrétnej osoby. Ako príklad spomenula, že takou prekážkou môže byť obvinenie v prípade človeka nominovaného na post ministra vnútra.

Lídri Smeru, Hlasu a SNS sa v pondelok ráno zišli na prvom spoločnom rokovaní. Dohodu o budúcej vláde zatiaľ neoznámili. Fico dostal 2. októbra ako predseda strany, ktorá získala v parlamentných voľbách najviac hlasov, poverenie na zostavenie vlády. Prezidentka Zuzana Čaputová mu dala 14 dní.