Rokovania o výške budúcoročnej minimálnej mzdy na Slovensku spejú do finále. Keďže zamestnávatelia a odborári sa do polovice júla na sume minimálnych zárobkov na rok 2024 nezhodli, v pondelok o tom bude rokovať Hospodárska a sociálna rada SR aj za účasti ministrov.

Podľa zákonného automatu pritom musí suma minimálnej mzdy na budúci rok dosiahnuť najmenej 744 eur, teda 57 percent z priemernej mzdy na Slovensku za minulý rok. „Na rokovaniach sme zdôrazňovali, že vzhľadom na veľmi vážny stav v ekonomike je pre zamestnávateľov dohoda nad hranicu 744 eur veľmi zložitá, aj vzhľadom na to, že od 1. júna sa viaceré príplatky opätovne naviazali na výšku minimálnej mzdy," uviedla Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ).

Na rokovaniach sociálni partneri podľa asociácie predložili viacero návrhov s cieľom sa dohodnúť. „Aj napriek konštruktívnemu priebehu týchto rokovaní a snahe o kompromisné riešenie sa dohoda zatiaľ nedosiahla," skonštatovali zamestnávatelia.

Historicky prvá dohoda o minimálnej mzde

Vlani sa zástupcom zamestnávateľov a odborárom na výške minimálnej mzdy na tento rok podarilo dohodnúť. Išlo o ich historicky prvú dohodu na sume minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Minimálna mzda po tejto dohode stúpla z vlaňajších 646 eur na súčasných 700 eur, čo bolo o deväť eur viac, ako predpisoval zákon o minimálnej mzde. Dohodu o výške minimálnej mzdy na tento rok zamestnávatelia a odborári vlani predstavili 14. júla, teda deň pred zákonným termínom.

Zákon o minimálnej mzde hovorí o tom, že zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov o minimálnej mzde na nasledujúci rok rokujú do 15. júla. Ak sa do tohto termínu dohodnú, suma najnižších hrubých zárobkov je určená ich dohodou. Ak sa bilaterálne nedohodnú, sumu minimálnej mzdy na ďalší rok do 31. augusta prerokuje v tripartitnom zložení, teda aj za účasti zástupcov vlády, Hospodárska a sociálna rada. V prípade, že dohoda na sume minimálnej mzdy nenastane ani na rokovaní tripartity, podľa zákonného automatu musí predstavovať najmenej 57 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za minulý rok. Ide o spomínaných 744 eur.