Rast inflácie na Slovensku sa premietol aj do podoby spotrebného koša. Najviac nás stojí bývanie a energie, na ktoré pripadá 25,7 percenta všetkých výdavkov, pred rokom to bolo 26,8 percenta. Druhé sú podľa Štatistického úradu SR potraviny a nealkoholické nápoje s podielom 23,8 percenta, vlani to bolo 20,5 percenta. Podľa investičnej platformy Portu ide o najväčší medziročný nárast a sú to práve potraviny, ktorých vyššie ceny sa na rodinných rozpočtoch prejavili v najväčšej miere.

Ak by sme brali do úvahy človeka, ktorý má priemerný plat a ten celý minie, bývanie a energie by ho mesačne vyšli podľa Portu na takmer 260 eur. Na potraviny by minul necelých 240 eur. Pri porovnaní výdavkov s minulým rokom je potrebné podľa Portu brať do úvahy fakt, že vysoká inflácia sa prejavila aj na pomerne rýchlom raste priemerných platov. Kým v prvom kvartáli minulého roka udával Štatistický úrad SR priemernú mzdu v hrubom na úrovni 1 212 eur mesačne, tento rok to bolo už 1 327 eur. Po zohľadnení rastu platov a ich prepočte na čistú mzdu sa výdavky napríklad na potraviny a nealko zvýšili o 49,74 eura mesačne.

„Výsledkom je, že viac míňame aj na zlozvyky. Hoci podiel alkoholu a tabakových výrobkoch na celkových výdavkoch medziročne veľmi mierne klesol, pre vyššie výplaty na ne ide viac peňazí než pred rokom,“ hovorí analytik online investičnej platformy Portu Marek Malina. V prepočte priemerný občan Slovenska minie na alkohol a tabak viac ako 51 eur mesačne, čo je o dve eurá viac než vlani.

Tieto prepočty počítajú so scenárom, že daný človek minie celú výplatu a nič bokom si neodloží. Takýto postup však nie je podľa analytika rozumný, keďže vždy je vhodné mať k dispozícii finančnú rezervu aspoň vo výške trojmesačných výdavkov. Tieto peniaze by mali byť v prípade potreby okamžite k dispozícii.