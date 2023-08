Rodičovský príspevok bude od septembra dostupný pre väčší okruh rodičov. Rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov budú mať nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Opatrenie je súčasťou novely zákona o rodičovskom príspevku.

Rodič žiada o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska. Príspevok sa poskytuje len počas školského roka. Rodič má nárok na rodičovský príspevok v rovnakej výške, v akej ho poberal do troch rokov veku dieťaťa. Jeho minimálna výška aktuálne predstavuje 345,20 eura, ak rodič nepoberal materskú dávku. V prípade, že mu Sociálna poisťovňa vyplácala materskú dávku, je výška rodičovského príspevku 473,30 eura.

Príspevok sa poskytuje vždy na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta. Ak rodič napríklad v máji tohto roka požiadal o prijatie dieťaťa do materskej školy a počas júna dostal negatívne rozhodnutie, mohol si požiadať o rodičovský príspevok. Nárok naň mu vzniká od 1. septembra tohto roka. Žiadosť o rodičovský príspevok môže rodič podať kedykoľvek počas školského roka. Rozhodnutie o neprijatí do spádovej materskej školy však nesmie byť staršie ako dvanásť mesiacov.

Ak rodič dieťaťa spĺňa podmienky a preukáže sa rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy vydaným v júni minulého roka a zároveň sa mu nepodarí dieťa umiestniť do spádovej materskej školy ani v školskom roku 2023/2024, musí preukázať toto rozhodnutie do konca augusta tohto roka. Nemusí však už podávať novú žiadosť. Kontinuálne pokračuje v poberaní rodičovského príspevku, ak sa preukáže negatívnym rozhodnutím.

Povinnosť opätovne doložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy na konci školského roka, teda do 31. augusta, musí splniť ten rodič, ktorému ani v ďalšom školskom roku nebolo pridelené miesto. Rodičovi vzniká nárok na rodičovský príspevok po splnení vyššie uvedených podmienok aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej materskej škole. Výška príjmu rodiča pri poberaní tohto príspevku nie je rozhodujúca.