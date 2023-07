Sumy rodičovského príspevku sa mimoriadne zvýšia už od augusta tohto roka. Vyplýva to z novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorú schválil parlament ešte koncom mája tohto roka. Táto rodinná dávka sa pritom štandardne pravidelne zvyšuje až od 1. januára. Skoršie zvýšenie rodičovských príspevkov má rodinám s malými deťmi kompenzovať vysokú infláciu.

Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali a mali nárok na materskú dávku, pôjde o nárast sumy tejto dávky o 60,70 eura na 473,30 eura. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, rodičovský príspevok od začiatku augusta stúpne z 301 eur na 345,20 eura. Od 1. januára budúceho roka sa však rodičovský príspevok zvyšovať nebude.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva rodičom na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov veku alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Od septembra tohto roka sa pritom zavádza novinka. Rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov budú môcť od nového školského roka aj naďalej dostávať rodičovský príspevok v rovnakej výške, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy.