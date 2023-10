Ak chceme, aby sa šéf Smeru Robert Fico nedostal k moci, líder Hlasu Peter Pellegrini musí dostať ponuku byť premiérom a jeho strana má dostať post ministra vnútra.

Skonštatoval to predseda SaS Richard Sulík po pondelkovom stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Zdôraznil, že SaS je pripravená ísť do koalície na čele s Progresívnym Slovenskom, ktorej súčasťou by boli Hlas a KDH.

Ak sa má Hlas-SD pridať do „lepšej“ koalície, potrebuje dostať okrem predsedu vlády aj rezort ministerstva vnútra ako jedno z ministerstiev, na ktoré má nárok. Označil to za politickú realitu, hoci mu prekáža, že Hlas má hovoriť o zrušení špeciálnej prokuratúry.

„Keď chceme zabrániť návratu Fica, musíme dať Pellegrinimu ponuku, ktorú nedokáže odmietnuť, nebude chcieť odmietnuť alebo sa mu bude odmietať veľmi ťažko,“ vyhlásil Sulík.

Sulík mal podľa svojich slov viacero rokovaní, neformálne rokoval s predsedom PS Michalom Šimečkom a jeho poradcom, ako aj so zvoleným poslancom za KDH Františkom Mikloškom.

Kultúrno-etické témy nie sú podľa neho najväčší problém, ktorý bráni vzniku štvorkoalície. Pokiaľ si PS a KDH sadnú s chladnými hlavami, vedia nájsť podľa Sulíka dobrý kompromis. Doplnil, že strane SaS je bližší program PS.

„Ide nám o to, aby sme nejakým ľubovoľným spôsobom zlepšili postavenie homosexuálnych párov, napríklad pri majetkovo-právnych otázkach, to by na toto volebné obdobie mohlo stačiť,“ povedal. Dodal, že na tejto téme by koalícia nestroskotala.