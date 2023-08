Rezort zdravotníctva pripravuje návrh vyhlášky, ktorou pre zdravotné poisťovne na rok 2024 stanoví percento výdavkov určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti, ako aj minimálnu čiastku z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť.

Ministerstvu zdravotníctva táto povinnosť vyplýva zo zákona o zdravotných poisťovniach. Má tak urobiť do každoročne do 15. januára po prerokovaní so zdravotnými poisťovňami a združeniami zastupujúcimi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri uzatváraní zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. „Určenie minimálnej celkovej sumy aj na účely zavedenia stropu výdavkov pre osobitné prípady úhrady liekov a rozdelenie celkovej sumy výdavkov verejného zdravotného poistenia medzi zdravotné poisťovne vykoná ministerstvo zdravotníctva na základe pomerov vynaložených výdavkov za jednotlivé zdravotné poisťovne za rok 2022,“ uviedol rezort.

V súčasnosti stanovuje percento pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre zdravotné poisťovne vyhláška z roku 2023. Základné typy zdravotnej starostlivosti sú vo vyhláške rovnakej štruktúre ako sú rozpočtované v rámci rozpočtu verejnej správy. Ide napríklad o lieky a dietetické potraviny, zdravotnícke pomôcky, ústavnú zdravotnú starostlivosť, všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, ambulantnú pohotovostnú službu či záchrannú zdravotnú službu.