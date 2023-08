Ministerstvo hospodárstva pripravuje pre budúcu vládu plán energetickej transformácie Slovenska, ktorého súčasťou má byť aj výrazný rozvoj veternej energetiky.

Rezort pracuje s predpokladom zvýšeného dopytu po elektrine po roku 2030, a to o viac ako polovicu oproti roku 2022 na úroveň 41,9 terawatthodiny.

Informoval o tom na sociálnej sieti minister hospodárstva Peter Dovhun.

Nová zelená kapitola

Modely výroby elektriny z vetra posudzované rezortom hospodárstva rátajú s inštalovaným výkonom turbín od tisíc až do šesťtisíc megawattov pričom v súčasnosti sú na Slovensku v prevádzke turbíny s celkovým výkonom na úrovni približne troch megawattov.

Priorita zvýšenia výroby elektriny z vetra bude podľa Dovhuna aj v pripravovanej aktualizácii Národného energetického a klimatického plánu.

Vláda ešte v apríli schválila úpravu plánu obnovy, ktorej súčasťou je aj nová zelená kapitola. Z nej chce vláda podporiť vytvorenie dvoch pilotných oblastí pre rozvoj veternej energie.

Štát by mal pripraviť územia so všetkými potrebnými povoleniami a potrebnou infraštruktúrou vrátane pripojenia do elektrizačnej sústavy. O možnosť vybudovania veternej elektrárne na tomto území by následne mali súťažiť investori a prevádzkovatelia elektrární.

Ráta len s veternou energiou

V podpore rozvoja veterných zdrojov sú podľa ministra tieto GO-TO zóny len jedným z prostriedkov. Legislatívne prostredie a procesy by mali podporovať aj individuálne projekty investorov, či už ich cieľom bude postaviť nové zdroje za účelom podnikania v energetike alebo na výrobu elektrickej energie pre vlastnú spotrebu.

Minister zverejnil aj niekoľko grafov, ktoré ukazujú podiel výroby elektriny na celkovej spotrebe v jednotlivých modeloch inštalovaného výkonu.

Upozornil však, že ide iba o priblíženie detailu, s ktorým tím na ministerstve pracuje. Grafy totiž nezachycujú ďalšie obnoviteľné zdroje energie.