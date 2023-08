Rezort financií opäť otvára verejnú a odbornú diskusiu, ktorej cieľom by malo byť „upratanie“ v spotrebných daniach na alkoholické nápoje a nastavenie jasnejších a prehľadnejších pravidiel. Ide napríklad o zosúladenie a výšku sadzieb, či prehodnotenie definícií subjektov. „Upratanie“ v spotrebných daniach a zefektívnenie systému je jedna z častí, ktorá by mala prispieť k plánu na ozdravenie verejných financií. „Tento zámer vychádza aj z priorít programového vyhlásenia vlády," uviedlo v tlačovej správe ministerstvo financií.

Rôzne sadzby, rôzne formuláre či rôzny výpočet. Aj takto v súčasnosti vyzerá náš daňový systém. Ministerstvo financií SR síce robí pravidelné systémové zmeny, no tie následne často prejdú ďalšími zmenami v parlamente. Rovnako to platí napríklad aj pri spotrebných daniach na alkoholické nápoje. Aj v tejto oblasti za ostatné roky podľa ministerstva pribudlo viacero inštitútov, ktoré sa riadia rôznymi pravidlami. Ide napríklad o súkromného výrobcu destilátu, malý liehovar či malého výrobcu piva. Čo subjekt, to iné pravidlá. „A práve takáto rozdrobenosť robí v našom daňovom systéme neporiadok," zdôraznil rezort. Problémy má štát aj podnikatelia s byrokraciou a dopláca na to aj finančná správa, pre ktorú sa kontroly stávajú čoraz náročnejšie.

„Poslaneckými návrhmi boli do zákona zavedené nové typy daňových subjektov. Výkon daňového dozoru však vyžaduje mimoriadne finančné náklady v porovnaní s výnosom na spotrebnej dani, ako aj nároky na navýšenie počtu pracovníkov správy dane,“ uvádza sa v predbežnej informácii, ktorú zverejnil rezort financií.