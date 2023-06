Obyvatelia New Yorku sa v rámci stravovania do veľkej miery spoliehajú na donášku jedla. Reštaurácie k objednávke často pribalia aj plastový príbor či omáčky navyše. Po novom by za to mohli dostať pokutu, píše agentúra Bloomberg.

Mesto New York v utorok navrhlo pokuty vo výške od 50 do 250 dolárov pre reštaurácie, donáškové služby a kuriérov, ktorí zákazníkom k objednávke pribalia plastový príbor, kečup či sójovú omáčku aj napriek tomu, že si ich neobjednali. Mesto začne pokuty rozdávať od 1. júla 2024.

New York vo februári schválil zákon „Skip the Stuff“, ktorý je reakciou na zákaz plastových slamiek a tašiek. Jeho cieľom je znížiť množstvo plastov v gastronomickom priemysle a baroch. V roku 2019 začal v meste platiť aj zákaz polystyrénových obalov na jedlo.