V reštauráciách McDonald's v Kentucky a niekoľkých ďalších štátoch USA kontrolóri zistili, že v nich pracuje viac ako 300 detí. Informoval o tom web nbcnews.com s tým, že je to v rozpore s federálnymi pracovnými zákonmi. Vyšetrovatelia informovali, že medzi nimi boli dve 10-ročné deti, ktoré pracovali bezodplatne až do 2:00 AM. Bolo to v prevádzke McDonald's v Louisville, prevádzkovanej spoločnosťou Bauer Food.



Vyšetrovatelia ministerstva práce zistili, že obe deti pripravovali a distribuovali objednávky potravín, upratovali obchod a obsluhovali pokladňu. Jedno z detí malo povolenie prevádzkovať fritézu, čo je podľa federálneho zákona zakázané pre pracovníkov mladších ako 16 rokov.

Ďalšie nelegálne zamestnané deti boli v 62 pobočkách McDonald's v Kentucky, Indiana, Maryland a Ohio, ktoré prevádzkujú tri franšízy: Bauer Food, Archways Richwood a Bell Restaurant Group.



Bauer Food sa bránila, že to boli deti manažéra, ktorý mal nočnú službu. Odvtedy vraj podnikol kroky na zabezpečenie toho, aby boli pravidlá týkajúce sa detí navštevujúcich rodičov alebo opatrovníka v práci jasné pre všetkých zamestnancov. „Tieto správy sú neprijateľné, hlboko znepokojujúce a sú v rozpore s vysokými očakávaniami, ktoré máme od celej značky McDonald's,“ uviedla vo vyhlásení senior viceprezidentka v McDonald's USA Tiffanie Boydová. „Nesieme za to zodpovednosť,“ dodala.

Hrozia sankcie

Archways Richwood neodpovedala na žiadosti o komentár. Okresná riaditeľka mzdovej a hodinovej divízie v Louisville Karen Garnett-Civilsová sa vyjadrila: „Za žiadnych okolností by v kuchyni rýchleho občerstvenia okolo horúcich grilov, pecí a fritézy nemalo pracovať 10-ročné dieťa.“ Dotknutí zamestnávatelia čelia sankciám s odhadovanou sumou viac ako 212-tisíc dolárov.



Zistilo sa, že Archways Richwood so sídlom vo Waltone umožnila 242 deťom vo veku od 14 do 15 rokov pracovať nad rámec povolených hodín. Väčšina z nich tam bola aj počas školských dní, uviedlo ministerstvo práce. Zamestnávateľ zrejme dostane pokutu v odhadovanej výške 143 566 dolárov.



Bell Restaurant Group so sídlom v Louisville umožnila 39 deťom vo veku od 14 do 15 rokov pracovať mimo povolených hodín, uviedlo ministerstvo. Bauer Food zamestnávala 24 detí mladších ako 16 rokov, aby pracovali viac ako je zákonom povolených hodín.



Väčšina prípadov porušovania detskej práce zahŕňa neplnoleté osoby, ktoré pracujú dlhšie a v neskorších hodinách, ako povoľuje zákon. Ministerstvo práce zároveň zistilo, že v roku 2022 bolo najmenej 688 maloletých nelegálne zamestnaných v rizikových povolaniach, čo je najvyšší počet od roku 2011.



Medzi nimi bol aj 15-ročný chlapec, ktorý sa v júni 2022 zranil pri používaní fritézy v McDonald’s v Morristowne v štáte Tennessee. „Jedno dieťa zranené v práci je príliš veľa. Existujú zákony o detskej práci, aby sa zabezpečilo, že keď mladí ľudia pracujú, táto práca neohrozí ich zdravie, pohodu alebo vzdelanie,“ uviedla K. Garnett-Civilsová.