Tvrdé jadro republikánov v americkej Snemovni reprezentantov v piatok odmietlo návrh zákona o dočasnom financovaní vlády, ktorý navrhol ich líder. To znamená, že v nedeľu sa zrejme začne takzvaný čiastočný shutdown, pre nedostatok financovania dočasne zatvoria niektoré federálne inštitúcie.

Poslanci Snemovne reprezentantov v piatkovom hlasovaní zamietli opatrenie, ktoré by predĺžilo financovanie vlády o 30 dní a zabránilo zatvoreniu federálnych inštitúcií. Tento návrh zákona by znížil výdavky a obmedzil imigráciu, čo sú priority republikánov, ktoré však mali len malú šancu prejsť Senátom kontrolovaným demokratmi.

Republikáni kontrolujú Snemovňu, kde majú väčšinu v pomere 221 ku 212 hlasom. Neschválenie zákona ukazuje, že nemajú žiadnu jasnú stratégiu na odvrátenie takzvaného shutdownu, ktorý spôsobí zatvorenie národných parkov, prerušenie vyplácania miezd štyrom miliónom federálnych zamestnancov a obmedzenie všetkého od finančného dohľadu až po vedecký výskum. Zákon o predĺžení financovania federálnej vlády musí byť schválený do nedele 6:01 SELČ, inak sa začne shutdown.

Predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy po hlasovaní uviedol, že Snemovňa môže predsa len schváliť predĺženie financovania aj bez konzervatívnych politík, ktoré odmietajú demokrati. Nevyjadril sa však k ďalšiemu postupu. Očakáva sa, že v sobotu sa v snemovni uskutočnia ďalšie hlasovania.

Americká ministerka financií Janet Yellenová v piatok uviedla, že zastavenie činnosti vlády by „podkopalo" ekonomiku USA a mohlo by to oddialiť veľké zlepšenia v oblasti infraštruktúry. Toto uzavretie vládnych inštitúcií by bolo štvrtým za posledné desaťročie, pričom len pred štyrmi mesiacmi podobná patová situácia spôsobila, že federálna vláda sa takmer dostala do platobnej neschopnosti. Opätovný konflikt vyvolal obavy na Wall Street a ratingová agentúra Moody's varovala, že by mohol poškodiť úverovú bonitu USA.