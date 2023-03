Vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zatiaľ nevie povedať, či strana Za ľudí bude súčasťou spoločného projektu s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).

„Je potrebné, aby pán Heger spravil prvý krok, aby si našiel alebo vytvoril politické zázemie, nastavil si hodnoty a potom sa môžeme rozprávať. My sme otvorení. Myslím si, že pán Heger je veľmi konsenzuálny človek, nie je to politik konfliktu,“ povedala dnes Remišová v relácii RTVS O 5 minút 12.

Za ľudí je podľa nej stabilná stredová strana, ktorá má svoje hodnoty a viac členov ako niektoré koaličné strany dokopy. Je presvedčená, že splnili svoje predvolebné sľuby a zároveň nemajú žiadne kauzy. „Rozširujeme predsedníctvo, prichádzajú mladí ľudia,“ doplnila.

Na príklade Modrej koalície podľa nej vidieť, že neexistujú instantné a rýchle riešenia a každá spolupráca musí byť založená v prvom rade na dôvere. „Takto od boku to vyzerá tak, že pán Dzurinda sa nechal dobehnúť,“ podotkla Remišová.

Pri spájaní pravice to podľa jej slov nemôže vyzerať tak, že nikto nechce ísť s nikým a každý proti niekomu niečo má. Myslí si preto, že lídri pravice by si mali vstúpiť do svedomia.