Rekonštrukcia Cesty slobody vo Vysokých Tatrách za 42 miliónov eur je v druhej polovici. Vyše štyri desiatky kilometrov ciest sú opravené už v rozsahu 70 percent. Investor Prešovský samosprávny kraj plánuje ešte v tomto roku ukončiť práce na šiestich zo siedmich naprojektovaných častí stavby. Uviedol to po tohto týždňovom kontrolnom dni na stavbe riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Cestné práce sa v rámci projektu "Vysoké Tatry" v súčasnosti realizujú na 36 miestach od Podbanského až po Tatranské Matliare. Kraj zatiaľ z obnovy vynechal prieťah cez Tatranskú Lomnicu, tento úsek je pripravený pre operačný program Slovensko a PSK bude žiadať o nenávratný finančný príspevok.

„Počas výstavby došlo k rôznym zisteniam, najväčší problém, ktorý sa nám javil na začiatku a aj sa potvrdil, je poloestakáda a tiež dva mostné objekty číslo 210 a 214. Najťažšie bolo sa vyrovnať s rôznymi poklesmi vozovky, bolo potrebné zistiť, kde voda podmýva násyp a posúva ho dole pod most. Museli sme to riešiť rôznymi drenážnymi a sanačnými opatreniami,“ ozrejmil Horváth s tým, že na väčšine úsekov sa len mení a zosilňuje podložie. V budúcom roku by mali pokračovať už len konštrukčne náročnejšie práce na spomínaných mostných objektoch. Celú stavbu by mali zhotovitelia ukončiť v septembri 2024. Šéf prešovských cestárov verí, že najbližších 20 rokov sa podložie frekventovanej cesty meniť nebude.

„Na Slovensku sme možno skôr svedkami toho, že sa stavby odovzdávajú neskôr, tu to bude zrejme naopak. Vysúťažené firmy si naozaj dobre a zodpovedne robia svoju prácu a stíhajú termíny. Je to aj vďaka ich mobilizácii, ku ktorej sme pristúpili začiatkom leta, aby sa práce zefektívnili,“ uviedol predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Cesta slobody je významná dopravná tepna prechádzajúca viacerými tatranskými osadami a patrí k najdlhším cestám tohto regiónu. PSK ju rekonštruuje prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu a spolufinancovaním zo štátneho i vlastného rozpočtu. Modernizácia sa týka celkovo 43 kilometrov ciest, 26 mostných objektov, 14 oporných a 12 zárubných múrov, 96 priepustov, jednej poloestakády a štyroch odpočívadiel.