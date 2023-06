Recesia nemeckej ekonomiky by sa mala v druhom štvrťroku skončiť. HDP v období od apríla do júna mierne stúpne. Uvádza to zverejnená pravidelná mesačná správa nemeckej centrálnej banky.

Najväčšia európska ekonomika sa na konci roka 2022 a na začiatku roka 2023 znížila dve štvrťroky po sebe, čo ekonómovia definujú ako technickú recesiu.

„Súkromná spotreba by mala dosiahnuť dno," napísali v správe experti z nemeckej centrálnej banky. „Vďaka výrazne rastúcim mzdám sa reálne disponibilné príjmy súkromných domácností stabilizujú, hoci inflácia zostáva veľmi vysoká," dodali.

Bundesbank uviedla, že jarnému kvartálnemu vzostupu pomôže schopnosť nemeckého priemyslu odolať pokračujúcemu poklesu dopytu vďaka nižším cenám energií, uvoľneniu dodávateľských reťazcov a vďaka plným objednávkovým knihám. Starosti jej robí pokračujúci pokles zahraničného dopytu v priemysle.

Za celý rok 2023 Bundesbank očakáva pokles HDP o kalendárne upravených 0,3 percenta. Potom bude podľa nej v roku 2024 nasledovať rast o 1,2 percenta a v roku 2025 rast o tri percentá. „Nemecká ekonomika sa tak len ťažko spamätáva z kríz posledných troch rokov," uviedla Bundesbank.