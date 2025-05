Realitný trh na Slovensku zažíva začiatkom roka výrazné oživenie, najmä v mestách ako Bratislava a Košice. Podľa údajov Národnej banky Slovenska vzrástli ceny nehnuteľností určených na bývanie v prvom štvrťroku oproti predchádzajúcemu kvartálu o štyri percentá a medziročne až o 11,4 percenta.

Analytik Tomáš Boháček upozorňuje na zrýchlený rast cien starších bytov, ktorý znižuje rozdiel oproti novostavbám. Podľa neho to odráža meniace sa preferencie kupujúcich, rastúce náklady na rekonštrukcie a vplyv vyššej DPH na nové byty.

Nárast ponuky nehnuteľností, najmä rodinných domov, je podľa neho pozitívnym vývojom po období poklesu. Na druhej strane, pretrvávajúci silný dopyt naznačuje, že realitný trh je stále relatívne napätý. To by mohlo udržiavať tlak na zvyšovanie cien.

„Zatiaľ čo nárast ponuky prináša určitú úľavu, silný dopyt a zrýchľujúci sa rast cien, najmä pri existujúcich nehnuteľnostiach v žiadúcich lokalitách, naznačujú v tomto roku dynamický a potenciálne náročný trh pre kupujúcich,“ upozornil analytik.

Dopyt by mal podľa neho ďalej plynulo rásť, a to aj po investičných nehnuteľnostiach, kde by sa zatiaľ nemala negatívne prejaviť zamýšľaná zmena ich zdaňovania.

Pomôcť by mohol aj očakávaný pokles úrokových sadzieb hypoték smerom k trom percentám, čo by však mohlo predstavovať ich tohtoročné minimum. Výraznejšie zmeny na strane ponuky Boháček nepredpokladá.