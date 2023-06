Ceny nehnuteľností sa v poslednom čase stabilizujú, miestami dokonca klesajú. Ide o dôsledok rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú trh. Natíska sa však otázka, kedy je vhodné investovať do bývania. Denník E sa na to opýtal piatich odborníkov.

Ukazuje sa, že novostavby sú stále drahšie ako staršie byty. Nožnice medzi nimi sa roztvárajú. Vysoké stavebné náklady ale neumožňujú výrazné znižovanie cien, rozdiel sa bude preto prehlbovať, povedal výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán. Avšak ponuka nehnuteľností je dostatočne bohatá, je z čoho vyberať, priblížil analytik Realitnej únie SR Vladimír Kubrický. Varoval, že v prípade investičných bytov treba byť opatrný, môžu priniesť finančné riziká.

Realitná maklérka Impulz Real Lucia Talianová tvrdí, že dôležitý je spôsob financovania. „Ak sa klienti rozhodnú využiť vlastné zdroje, oplatí sa počkať na vhodnú príležitosť,“ doplnila. Pri hypotékach už táto stratégia podľa nej nie je výhodná, keďže neustály rast úrokových sadzieb a životného minima negatívne ovplyvňujú možnosť čerpať požadovaný objem financií.

Vývoj úrokových sadzieb závisí od rozhodnutí Európskej centrálnej banky. Najväčšie zdražovanie úverov by sme mali mať už za sebou, myslí si CFO Corwin Robert Mitterpaach. Nemali by sme sa spoliehať na to, že hypotéky klesnú pod jedno percento ročne, upozornil. „Ak sa nič prevratné nestane a ak sme dosiahli vrchol inflácie, predpokladám, že úroky na hypotéky už vyššie nepôjdu,“ uzavrel realitný maklér spoločnosti Riešime bývanie Tomáš Kuba.