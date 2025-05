V prvom štvrťroku bolo na slovenskom realitnom trhu v ponuke 8 000 rodinných domov. Prevažovali staršie domy (57 percent), novostavby tvorili 39 percent a zvyšok boli domy vo výstavbe. Mediánová cena domov bola na úrovni 1 685 eur za meter štvorcový (m2). Ceny novostavieb sa pohybovali na úrovni 2 300 eur/m2, staršie domy boli v priemere za 1 190 eur/m2. Vyplýva to z údajov aplikácie Trhové reporty portálu Nehnuteľnosti.sk, ktoré spracoval v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV).

Najviac ponúkaných domov sa nachádzalo v Trnavskom kraji (22,6 percenta), nasledoval Bratislavský (19,3 percenta) a Nitriansky kraj (16,5 percenta). Najmenší výber domov je dlhodobo na východe Slovenska, a to v Prešovskom (5,6 percenta) a Košickom kraji (7,9 percenta). „Ponukové rozdiely medzi krajmi potvrdzujú dlhodobé trendy, ktoré evidujeme najmenej od roku 2020. Bratislavský a Trnavský kraj zaznamenávajú silnú suburbanizáciu, teda sťahovanie sa do satelitov, východ Slovenska je v tomto smere limitovaný,“ zhodnotil Michal Pružinský z portálu Nehnuteľnosti.sk.

V Bratislavskom kraji dosiahli ceny domov podľa portálu rekordnú úroveň 2 850 eur/m2. Medziročne ceny vzrástli o vyše desať percent. Vysoký rast dosiahol aj Košický kraj. Nižší rast, pod päť percent, bol zaznamenaný v Trenčianskom a Trnavskom kraji. Naopak, v Žilinskom, Banskobystrickom a Nitrianskom kraji ceny v porovnaní s minulým rokom poklesli.

Podľa realitného portálu sú rozdiely v cenách medzi jednotlivými krajmi značné. V hlavnom meste v súčasnosti domy stoja trojnásobok toho, čo v najlacnejších lokalitách, ktorými sú Banskobystrický (933 eur/m2) a Nitriansky (1 081 eur/m2) kraj. „To, že sú Nitriansky a Banskobystrický kraj na najnižších priečkach, je do istej miery prekvapenie. Dlhodobo patria k podpriemeru, no nie vždy úplne k najlacnejším. Dôvodom je najmä to, že v ponuke je viac starších domov ako novostavieb,“ zhodnotil Pružinský.

V Bratislavskom kraji je cenový rozdiel medzi novými a staršími domami najmenší. Novostavby sa pohybujú na úrovni 2 974 eur/m2, staršie domy idú za 2 578 eur/m2. To podľa realitného portálu možno pripísať aj vysokým cenám pozemkov. Naopak v Banskobystrickom kraji je rozdiel najväčší – novostavby sa tu predávajú za takmer trojnásobok ceny starších domov.