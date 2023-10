K výsledokom predčasných parlamentných volieb sa vyjadrujú už aj politici a lídri jednotlivých strán. Mnohí z nich hovoria o zostavení vlády, možnostiach koalície, no aj úplného vylúčenia akejkoľvek spolupráce.

Branislav Gröhling: Musíme urobiť všetko pre to, aby nevznikla vláda Smeru

Musíme urobiť všetko pre to, aby nevznikla vláda Smeru-SD, vyhlásil v nedeľu podpredseda SaS Branislav Gröhling. Jazýčkom na váhach bude podľa neho líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. „Či sa rozhodne, že chce ísť do vlády, ktorá je symbolom korupcie, rozkrádania, nenávisti, alebo pôjde na tú druhú stranu smerom k demokratickým stranám,“ skonštatoval Gröhling.

Podpredseda liberálov si nevie predstaviť, že by Pellegrini išiel do vlády so Smerom či SNS. „Bude to veľmi prekvapujúce, keď bude stáť pri ľuďoch, ako je pán Taraba, Danko alebo Kuffa, ktorí šíria nenávisť a pomaly nevedia ani odsúdiť holokaust,“ dodal. Ako skonštatoval, po minulých vládach Smeru-SD zostalo zničené zdravotníctvo, školstvo, sociálny systém. SNS sa podľa neho spája s najväčšími korupčnými škandálmi. Hovoriť o podmienkach SaS na vstup do koalície považuje zatiaľ za predčasné.

Igor Matovič: Koalícia OĽANO, KÚ a Za ľudí pôjde do opozície

Koalícia OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí nebude súčasťou novej vlády, ale pôjde do opozície. Uviedol to líder hnutia OĽANO a priatelia Igor Matovič s tým, že iná kombinácia neexistuje.

„OĽANO a priatelia na 100 percent ide do opozície, tam nie je iná kombinácia. Kolaborovať s mafiou nebudeme, keď chce niekto kolaborovať, vystačí si aj bez nás,“ vyhlásil Matovič. Poukázal na to, že určite by nešli do prípadnej koalície so Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS. Možná koalícia Hlasu-SD s “demokratickými stranami“ by ho zase podľa jeho slov nepotrebovala. „Tam ich je dosť,“ povedal.

Matovič zároveň potvrdil, že s niektorými stranami si vymenili pár SMS správ. „Ale to nemá zmysel. Všetci vedia, že my hráme fér voči ľuďom a nezmeníme názor po voľbách len preto, lebo je po voľbách,“ dodal.

Demokrati sú z výsledkov sklamaní

Demokrati Eduarda Hegera sú sklamaní z výsledkov predčasných parlamentných volieb, neúspech a kampaň bude vyhodnocovať predsedníctvo. Strana chce však ďalej pokračovať v politickej práci a kontrolovať kroky novej vlády. Uviedol to predseda strany Eduard Heger na nedeľnej tlačovej konferencii.

Heger pripomenul, že počas kampane upozorňovali na hrozbu vlády Smeru-SD, Hlasu-SD a SNS. Teraz je to podľa jeho slov realita. Avizoval preto, že strana Demokrati bude aj po voľbách kontrolovať, ako budú strany novej vládnej koalície plniť svoje sľuby.

O tom, prečo dosiahli taký nízky výsledok, podľa Hegerových slov diskutovali a budú o tom hovoriť aj v predsedníctve, kde si vyhodnotia priebeh kampane. „Sme štandardná strana. Zanalyzujeme si to a potom budeme komunikovať,“ uviedol. Zatiaľ nepovedal, či bude strana meniť svojho lídra.

„Priznám sa, aj ja považujem výsledok za sklamanie,“ povedala volebná líderka strany Andrea Letanovská. Poďakovala sa voličom, ktorí volili a dali hlas Demokratom. Občanom, ktorí sa obávajú o budúcnosť, odkázala, že to nie je koniec sveta.

„Urobíme všetko pre to, aby voľby neboli na dlhé obdobie poslednými demokratickými voľbami,“ podotkol podpredseda strany Jaroslav Naď. Obáva sa o budúcnosť krajiny a o to, aký postoj zaujme nová vláda k zásadným vnútropolitickým i zahraničnopolitickým otázkam.