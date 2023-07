Do roku 2035 pribudne na slovenských cestách ďalších 500-tisíc áut. Počet osobných vozidiel by tak mohol dosiahnuť približne tri milióny. Vyplýva to z analýzy „Čisto a zbesilo“ Inštitútu environmentálnej politiky.

„Aktuálne je u nás registrovaných 2,5 milióna áut, pričom ešte v roku 1992 ich bolo len 950-tisíc. Okrem roku 2004, keď prišlo v súvislosti so zmenou evidencie k vyradeniu veľkého počtu vozidiel, ich počet každý rok rástol,“ zhrnuli analytici.

Dôvodom zvyšovania počtu vozidiel je podľa inštitútu najmä rast životnej úrovne meranej v HDP na obyvateľa. Napriek tomu, že nové vozidlá produkujú menej emisií skleníkových plynov, ich celkové množstvo sa pre nárast počtu vozidiel zvyšuje, skonštatoval.

„Počet vozidiel je vyšší v krajinách s nižšou hustotou obyvateľstva a vyšším podielom obyvateľov žijúcich na vidieku. Naopak, nižší počet vozidiel môže zabezpečiť vyššia dostupnosť verejnej dopravy, ako napríklad v Holandsku,“ uviedli analytici.

Dodali, že napriek nižšiemu dopytu po nových vozidlách počas pandémie počet vozidiel naďalej rastie alebo zostáva rovnaký vo všetkých krajinách Európskej únie.

Pri znižovaní emisií z dopravy je preto nutné podporiť aj prechod na vozidlá s bezemisným pohonom a zvyšovať podporu pre mestskú hromadnú dopravu.