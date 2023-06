Zdražovanie v Chorvátsku môže vážne ohroziť celú tamojšiu turistickú sezónu. Podľa agentúry HINA to uviedol chorvátsky minister financií Marko Primorac. Reagoval na správy médií, podľa ktorých pre rýchly rast cien v cestovnom ruchu prichádza stráviť dovolenku v krajine na Jadrane menej ľudí, ako sa čakalo.

„Keď počujete, ako tu rastú ceny, je to niečo, čo je v každom prípade neprijateľné a musím sa priznať, že z toho mám určitým spôsobom obavy," odpovedal Primorac na novinársky otázku, čo hovorí na to, že kopček zmrzliny stojí v Chorvátsku často aj tri eurá. Uviedol tiež, že pre rast cien nevidí ekonomické opodstatnenie. Pripomenul, že vláda v Záhrebe dotuje ceny energií a znížila tiež DPH na množstvo služieb a výrobkov. „Krátkodobé neodôvodnené zvýšenie cien je krátkodobý úžitok a zárobok, dlhodobo by mohlo mať veľmi nežiaduce účinky," varoval minister financií.

Chorvátske aj zahraničné médiá v posledných dňoch píšu o citeľnom náraste cien v chorvátskom cestovnom ruchu, ktorý podľa nich už spôsobuje pokles ubytovacích rezervácií aj príchodov hostí zo zahraničia. Okrem kopčeka zmrzliny za tri eurá uvádzali napríklad pizzu v reštaurácii za 18 eur či steak za 38 eur. Ceny ubytovania sa miestami oproti vlaňajšku zvýšili o 30 percent. Stanica N1 minulý týždeň uviedla, že na Makarskej riviére – tradičnej chorvátskej dovolenkovej destinácii – počet turistov aj prenocovaní za jún oproti predchádzajúcemu roku klesol o šesť percent.

Chorvátsko, ktoré k 1. januáru tohto roku vstúpilo do eurozóny a schengenského priestoru, však tento rok očakáva rekordnú turistickú sezónu, ktorá by mohla prekonať doteraz najúspešnejšiu z predcovidového roka 2019.