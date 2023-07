Rakúsky minister hospodárstva Martin Kocher chce, aby krajina do roku 2027 prilákala najmenej 15-itsíc kvalifikovaných pracovníkov ročne zo štátov mimo Európskej únie. Ministerstvo to oznámilo po rokovaniach so zástupcami sociálnych partnerov. Cieľom je spoločne vypracovať komplexné stratégie v boji proti nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.

Podľa rakúskeho úradu práce bolo v júni v krajine voľných 118 566 pozícií. Mnohé podniky v rôznych odvetviach sa už dlhší čas sťažujú na akútny nedostatok zamestnancov. Len v sektore opatrovateľských služieb sa do roku 2030 očakáva dopyt po približne 76-tisíc nových zamestnancoch, uviedlo ministerstvo.

Minulý rok v októbri vstúpila do platnosti reforma prisťahovaleckého systému, ktorá uľahčuje zamestnávanie pracovníkov z krajín mimo EÚ. V prvom polroku úrady vydali približne 3 800 príslušných povolení, čo predstavuje nárast o 47 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, uviedol Kocher.