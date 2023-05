V boji proti vysokým cenám potravín by sa mohlo Rakúsko inšpirovať Francúzskom, uviedol rakúsky minister financií Magnus Brunner. Vo Francúzsku sa vláda dohodla s obchodníkmi na tom, že v prechodnom období nebudú zvyšovať ceny vybraných potravín. Brunner uviedol, že tento prístup považuje za zaujímavý a mohol by byť predmetom rozhovorov so sociálnymi partnermi, s ktorými sa stretne v pondelok.

Zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty na potraviny, ako to navrhujú niektorí vládni aj opoziční politici, opakovane odmietol. Skúsenosti z iných európskych krajín ukazujú, že opatrenie sa na koncových cenách pre zákazníkov odrazilo iba čiastočne alebo vôbec, povedal minister.

K zmierneniu dosahov inflácie už podľa neho prispievajú iné vládne opatrenia, napríklad zníženie poplatkov za energie. Medziročná miera inflácie v Rakúsku v apríli zrýchlila na 9,8 percenta z úrovne 9,2 percenta v marci. Hnacou silou boli najmä ceny potravín.

V rámci celej eurozóny podľa predbežných údajov štatistického úradu EÚ Eurostat inflácia zrýchlila iba mierne na 7 percent z marcových 6,9 percenta.