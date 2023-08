Rakúska Raiffeisen Bank Internatinal plánuje oddeliť do konca tohto roka svoje ruské podnikanie. Podľa agentúry Reuters to povedal šéf RBI Johann Strobl. Firma je najväčšou západnou bankou, ktorá v Rusku pôsobí aj po vojenskej invázii Moskvy na Ukrajinu, a Európska centrálna banka na ňu nalieha, aby vysoko ziskové podnikanie v krajine ukončila.

RBI podľa Strobla plánuje spin-off, teda oddelenie ruského podnikania od materskej firmy. Vznikol by tak nezávislý podnik s vlastnou právnou subjektivitou.

Strobl v utorok povedal, že na stole je stále aj variant predaja. RBI však usiluje o rozdelenie a je v kontakte s regulačnými orgánmi. Variant predaja je podľa Strobla napriek tomu „o niečo ďalej" ako odčlenenie, ktoré je zložitejšie. Firma je však odhodlaná situáciu vyriešiť, dodal.

Ruské podnikanie RBI v prvej polovici roka 2023 vykázalo rast zisku o deväť percent, v samotnom prvom kvartáli sa zisk medziročne dokonca viac ako strojnásobil. Zisk širšej skupiny v prvých šiestich mesiacoch naopak o 24 percent klesol.

Hoci sa ruské podnikanie významne podieľa na zisku celej skupiny, príjmy z Ruska zostávajú zablokované v miestnej dcérskej spoločnosti kvôli sankciám uvaleným na Moskvu za jej inváziu na Ukrajinu vo februári minulého roka. RBI v utorok tiež uviedla, že v prvej polovici tohto roka sa v Rusku zvýšil počet zamestnancov aj zákazníkov.

Kritici pokračovania činnosti západných spoločností v Rusku tvrdia, že dane odvádzané do ruského rozpočtu priamo prispievajú k vojnovému ťaženiu Moskvy. Rusko plánuje uvaliť na veľké podniky jednorazovú mimoriadnu daň, ktorá by mala priniesť 300 miliárd rubľov (takmer tri miliardy eur) a zamerať sa na nadmerné zisky. Spoločnosť Raiffeisen uviedla, že očakáva, že na dodatočnej dani zaplatí až 100 miliónov eur. Banka pôsobí na viacerých trhoch v strednej a východnej Európe, vrátane slovenského.