Rakúska energetická skupina OMV nehodlá prestať nakupovať plyn z Ruska. Denníku Financial Times to povedal jej šéf Alfred Stern. Podľa neho spoločnosť bude kupovať plyn od ruskej firmy Gazprom podľa zmluvy, ktorá platí až do roku 2040.

OMV, ktorá pokrýva zhruba 30 percent rakúskeho trhu, uzavrela zmluvu o dodávkach plynu s ruským Gazpromom v roku 2018. „Pokiaľ bude Gazprom dodávať, tak budeme odoberať toto množstvo plynu od Gazpromu,“ uviedol Stern. Na dodávky plynu nie sú v Európskej únii zavedené sankcie, obmedzenie jeho nákupu je podľa Sterna iba otázkou politických rozhodnutí. Varoval však pred rastom cien v prípade, že by bol vyradený taký významný dodávateľ.

Na rozdiel od Nemecka či Česka Rakúsko obmedzilo po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári minulého roka len v malej miere svoje nákupy plynu z Ruska. Počína si tak podobne ako Maďarsko. V zime Viedeň posielala do Ruska aj vyše jednu miliardu eur mesačne za nákup plynu.

Spoločnosť, ktorej hlavným akcionárom je štát, čelí kritike, že sa málo snaží znížiť svoju závislosť od dodávok z Ruska, ktoré tvoria väčšinu jej nákupov plynu. To ale Stern odmieta. Poukázal na to, že firma má kontrakty na odber plynu z Nórska či terminálov pre skvapalnený plyn v Holandsku. OMV tiež investuje niekoľko miliárd eur do ťažby plynu v Čiernom mori pri rumunskom pobreží.

Dodávky ruského plynu do Rakúska by však mohli byť prerušené už v budúcom roku, keď sa končí zmluva o preprave plynu medzi Ruskom a Ukrajinou.