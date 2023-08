Rakúska ekonomika zostáva oslabená a oživenie pravdepodobne nastane až v závere roka, keď by mala citeľne ustúpiť inflácia. Za celý rok 2023 ekonomika pravdepodobne porastie len mierne o 0,7 percenta, uvádza sa v prognóze, ktorú zverejnila v stredu spoločnosť Bank Austria.

Inflácia bude v nasledujúcich mesiacoch naďalej klesať a do konca roka by sa mala dostať pod hranicu päť percent, predpokladajú ekonómovia Bank Austria. Za celý rok 2023 by mala inflácia podľa ich odhadov dosiahnuť v priemere 7,6 percenta.

Pokles inflácie povedie k výraznému zvýšeniu reálnych miezd. Bank Austria predpokladá, že spotrebiteľské ceny sa v druhej polovici zvýšia o 5,5 percenta, zatiaľ čo mzdy medziročne vzrastú o osem percent. Rozdiel medzi rastom miezd a cien sa v roku 2024 pravdepodobne ešte zväčší, vďaka čomu sa vo veľkej miere vyrovnajú straty reálnych miezd spôsobené výrazným rastom cien v predchádzajúcich rokoch.

Prieskum Bank Austria signalizuje, že počas letných mesiacov hrubý domáci produkt krajiny mierne klesne, ako to bolo už v druhom štvrťroku. Prudký prepad ekonomiky v tomto roku pravdepodobne nenastane, uviedol hlavný ekonóm Bank Austria Stefan Bruckbauer. V roku 2024 by mierne zlepšenie rámcových podmienok mohlo zabezpečiť o niečo silnejší hospodársky rast na úrovni 1,2 percenta, dodal ekonóm.