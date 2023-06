Keď Paddyho Scotta začali v roku 2017 trápiť ukrutné bolesti brucha, ani vo sne by mu nenapadlo, že by mohlo ísť o rakovinu. Jeho obvodný lekár sa ho počas jednej z prehliadok opýtal, či by nechcel podstúpiť nový krvný test na zisťovanie prítomnosti nádorov v tele. Scottovi sa táto ponuka najprv zdala zvláštna, no s testom napokon súhlasil. Bol si takmer istý, že mu nič nezistia. Opak bol pravdou. Z výsledkov testu vyplynulo, že Scott trpí rakovinou hrubého čreva v pokročilom štádiu, píšu The Financial Times.

Scottova diagnóza nie je až takou anomáliou ako kedysi. Za posledných 30 rokov došlo vo svete k nárastu prípadov takzvaného skorého nástupu rakoviny u ľudí vo veku do 50 rokov. Nárast je taký výrazný, že ho podľa epidemiológov treba označiť za epidémiu.

Výskyt u mladých rastie

Analýza denníka The Financial Times na základe údajov lekárskej fakulty Univerzity vo Washingtone odhalila, že v krajinách G20 dosahuje výskyt rakoviny u osôb vo veku od 20 do 34 rokov najvyššie úrovne za posledných 30 rokov. Naopak, u ľudí vo veku nad 75 rokov klesol.

Výskumníci nevedia s istotou povedať, prečo sa ľudia v najlepšom veku zdajú byť výrazne náchylnejší na túto chorobu než ich rovesníci z predchádzajúcich generácií. Príčiny podľa vedcov možno hľadať v typoch rakoviny, ktoré mladých postihujú.

Počet prípadov rakoviny hrubého čreva u ľudí vo veku od 15 do 39 rokov sa v krajinách G20 v období rokov 1990 až 2019 zvýšil o 70 percent. Výskyt ostatných druhov rakoviny u tej istej skupiny ľudí vzrástol o 24 percent.

Príčina vedcom uniká

Onkológ a gastroenterológ z americkej Mayo Clinic doktor Frank Sinicrope tvrdí, že jeho pomoc vyhľadáva čoraz viac mladých ľudí. Tento trend je podľa neho viac než znepokojujúci. Jednou z príčin nárastu môžu byť strava a životný štýl, ktoré si mladí osvojili už v rannom veku. Sinicrope poukazuje najmä na čoraz častejší a problematickejší výskyt detskej obezity. Nárast prípadov rakoviny u mladých ľudí však podľa doktora nemožno pripísať len jednému faktoru.

Výskumníci sa domnievajú, že náchylnosť na rakovinu zvyšujú zmeny v mikrobióme čriev. Ten podľa nich zohráva kľúčovú úlohu v celkovom zdraví človeka vrátane správneho trávenia a regulácie imunitného systému. Okrem toho chráni organizmus pred baktériami spôsobujúcimi choroby a podporuje tvorbu dôležitých vitamínov.

Je možné, že konzumácia potravín s vysokým obsahom nasýtených tukov a cukru mení zloženie mikrobiómu spôsobom, ktorý môže ohroziť zdravie jednotlivca. Aj keď tieto zmeny ovplyvňujú ľudí všetkých vekových skupín, netreba zabúdať na skutočnosť, že výskyt rakoviny u mladých ľudí začal stúpať v roku 1990. Ľudia narodení v 60. rokoch patria k prvej generácii, ktorá bola od ranného detstva vystavená modernizovaným stravovacím návykom a environmentálnym zmenám, ktoré sa od 50. rokov začali v bohatých krajinách stávať normou.

Moderný životný štýl

Najvyšší nárast rakoviny u mladých sa vyskytol v jej gastrointestinálnych variantoch. Konkrétne ide o rakovinu hrubého čreva, pažeráka, žalúdka, pankreasu, žlčových ciest, pečene a žlčníka. Táto skutočnosť posilňuje podozrenie na súvislosť s výživou.

Na niektoré iné typy rakoviny, ktoré sa stále častejšie vyskytujú u mladých ľudí, akými sú rakovina prsníka, obličiek a endometria, a myelómy, môže mať vplyv obezita a stav mikrobiómu. A to aj napriek tomu, že tieto ochorenia nesúvisia so zažívacím traktom, hovorí epidemiológ Šudži Ogino.

Užívanie antibiotík a liekov môže takisto ovplyvňovať zloženie mikrobiómu. Ogino upozornil, že v druhej polovici 20. storočia sa na trhu výrazne zvýšil počet dostupných liekov na liečbu rôznych ochorení.

Súvislosť s mikrobiómom je stále len okrajová, zdôraznil Ogino. Svoju úlohu podľa neho zohráva aj sedavý životný štýl, zmeny v spánkových vzoroch a opakované nočné vystavovanie sa jasnému svetlu z obrazoviek mobilov či počítačov, ktoré môže ovplyvňovať cirkadiánne rytmy a metabolizmus.

„Všetky tieto zmeny prebiehajú súčasne, takže je ťažké zistiť, ktorá z nich je na vine. Je pravdepodobné, že ide o spoločné pôsobenie viacerých faktorov," uzavrel epidemiológ.