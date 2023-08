Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) nateraz nemení svoj odhad tohtoročného deficitu verejných financií na úrovni 5,6 percenta hrubého domáceho produktu. Aktuálny zhoršený odhad ministerstva financií 6,85 percenta HDP vníma ako horný strop pre deficit pri súčasnej makroekonomickej prognóze, uviedol vedúci oddelenia rozpočtových analýz a prognóz Kancelárie RRZ Pavol Majher.

Rezort financií tento týždeň zverejnil správu o očakávanom vývoji verejných financií v tomto roku. Napriek tomu, že sa pravdepodobne nevyčerpá veľká časť peňazí pripravených na pomoc s vysokými cenami energií, očakáva zhoršenie deficitu oproti schválenému rozpočtu o približne 0,4 percenta HDP. Dôvodom je predovšetkým množstvo novej legislatívy bez finančného krytia, ktorú tento rok prijal parlament, ako aj mierne zhoršenie daňovej prognózy.

„Legislatívne opatrenia, ktoré nedávno prijal parlament, máme v našej prognóze už zohľadnené. Toto teda nie je dôvod rozdielu medzi očakávanou skutočnosťou ministerstvom financií a našim odhadom, ktorý sme zverejnili na konci júla,“ priblížil Majher. Rozdiely medzi prognózami treba podľa neho hľadať v ďalších oblastiach, napríklad daňových príjmoch a predovšetkým v ostatných výdavkoch, ktoré boli zahrnuté v rozpočte.

Odhady sa líšia v predpoklade, koľko výdavkov sa reálne stihne vyčerpať do konca tohto roka. „Dôvodom, prečo my očakávame schodok nižší je, že vo viacerých oblastiach priebežne nevidíme také tempo čerpania výdavkov, ktoré by zodpovedalo odhadu MF SR a nepredpokladáme tak dosiahnutie stanovených úrovní do konca roka,“ vysvetlil odborník RRZ.

Zdôraznil, že aj napriek tomu je tohtoročný deficit verejných financií mimoriadne vysoký. „Aj v prípade, že by dosiahol úroveň, s ktorou počítame, rozhodne nejde o priaznivý vývoj a verejné financie budú v najbližších rokoch vyžadovať výrazné konsolidačné úsilie. Jeho naplnenie bude zodpovednosťou predovšetkým ďalšej vlády,“ dodal Majher.