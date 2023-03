Rusko a Čína nevytvárajú vojenské spojenectvo a vo veci vzájomnej vojenskej spolupráce pred verejnosťou nič neskrývajú. Podľa agentúry TASS to povedal ruský prezident Vladimír Putin. Urobil tak po nedávnej návšteve čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskve, na ktorej sa obaja vodcovia zaviazali ďalej utužiť vzťahy.

„S Čínou nevytvárame žiadne vojenské spojenectvo. Áno, máme spoluprácu aj v oblasti vojensko-technickej súčinnosti, neskrývame to, ale je to transparentné, nie je tam nič tajné,“ povedal Putin v rozhovore v štátnej televízii Rossija-24. Odmietol tiež, že by rusko-čínska spolupráca predstavovala hrozbu pre Západ.

Ako Moskva, tak Peking hovorili o Siovej trojdňovej návšteve Ruska zo začiatku tohto týždňa ako o príležitosti na prehĺbenie deklarovaného „priateľstva bez hraníc“ oboch krajín. Prezidenti podpísali rámcové dohody o rozšírení strategického partnerstva a o strategickej spolupráci. Čína však doteraz odmieta dodávať Rusku zbrane potrebné na vedenie vojny na Ukrajine.



Obvinil USA a NATO

Putin dnes naopak tvrdil, že západné mocnosti sa snažia vytvoriť ďalšie globálne aliancie, a obvinil Spojené štáty a NATO, že začínajú budovať novú „os“, ktorá sa do istej miery podobá spojenectvu Nemecka, Talianska a Japonska v 30. rokoch minulého storočia.

Zopakoval tak svoj naratív o vojne na Ukrajine, podľa ktorého Moskva bojuje proti krajine, ktorú ovládajú nacisti podporovaní západnými mocnosťami ohrozujúcimi Rusko, uviedla agentúra Reuters. Ukrajina, ktorá bola súčasťou Sovietskeho zväzu a sama utrpela obrovské škody spôsobené nacistickými vojskami, tieto paralely odmieta ako falošné zámienky pre ruskú dobyvačnú vojnu, dodal Reuters.

