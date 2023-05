Svet je plný komplikovaných ľudí. Vyhnúť sa narcistom je takmer nemožné. Väčšinou sú to tí najzakomplexovanejší ľudia, akých stretnete, no vedia, ako navonok pôsobiť sebavedomo, prezradila psychologička Ramani Durvasulová z Kalifornskej univerzity.

V článku pre portál CNBC sa s čitateľmi podelila o šesť viet, ktoré títo ľudia používajú najčastejšie.

1. Nechcem, aby to bolo o mne, ale...

Narcisti si uvedomujú, že by nemali byť stredobodom každej konverzácie. Aj napriek tomu sa ním snažia byť.

Ak sa komunikácii s narcistom nedokážete vyhnúť, pripravte sa na siahodlhé monológy, ktorých hlavnou témou budú oni. Ak vás ich rozprávanie bude baviť, pokojne si ho vypočujte. Môžete si napríklad predstaviť, že počúvate nejaký nový podcast.

2. Mrzí ma, ak máš ten pocit.

Narcisti majú problém priznať chybu a toto je spôsob, akým sa snažia ospravedlniť. „Ide skôr o akési odvrátenie pozornosti,“ vysvetlila R. Durvasulová. Týmto vyjadrením vám narcisti naznačujú, že vaše pocity nie sú ich problémom. Nečakajte, že za svoje správanie prevezmú zodpovednosť.

Psychologička v tejto situácii radí prerušiť s týmto typom človeka kontakt. Jeho necitlivé správanie sa totiž bude opakovať.

3. Prečo mi to robíš?

Narcisti majú schopnosť spraviť zo seba obeť v každej situácii. Ak im vaše správanie neprináša žiadne výhody, tak vám ho vyhodia na oči. Dokonca aj vaše osobné problémy prekrútia tak, aby sa zdalo, že najviac škodia práve im.

Dôležité je v tejto situácii pochopiť, že nie ste na vine. V opačnom prípade totiž budete neustále pochybovať o tom, či ste neurobili nejakú chybu. Nebojte sa o pomoc požiadať terapeuta či dobrého priateľa, ktorí vás utvrdia v tom, že ste nič zlé neurobili.

4. Mám toho veľa. Na toto nemám čas.

Slovíčko „toto“ môže znamenať všeličo. Možno ste s narcistami chceli diskutovať o spoločnom projekte alebo ste ich pozvali na pracovnú večeru. Tieto typy ľudí neoplývajú empatiou či schopnosťou nadviazať vzájomne prospešné vzťahy. Potreby druhých preto nielenže nedokážu pochopiť, ale ich ani neberú vážne.

V tomto prípade si treba uvedomiť, kde sú ich hranice. Narcisti si na vás väčšinou nájdu čas iba vtedy, keď od vás niečo potrebujú. R. Durvasulová radí hľadať oporu inde.

5. Dúfam, že vieš, s kým sa zahrávaš.

Týmito slovami sa vo vás narcisti snažia vyvolať strach a vzbudiť rešpekt. Vyhrážky sú pre nich spôsobom, ako druhých prinútiť splniť ich požiadavky. Väčšina ľudí sa totiž snaží konfliktom vyhnúť a narcisti si to uvedomujú.

Táto situácia môže byť nebezpečná najmä vtedy, keď máte dočinenia s človekom, ktorý už v minulosti niekomu zo života peklo urobil. V tomto prípade sú dôkazy kľúčové, a tak psychologička radí uložiť si všetky výhražné e-maily či správy.

6. Nie je to fér.

Spoločnosť by sa podľa narcistov mala riadiť dvomi rôznymi súbormi pravidiel. Jeden by platil pre nich a ten druhý pre zvyšok sveta. Keď musia títo ľudia dodržiavať rovnaké pravidlá ako ostatní, tak to spochybňuje ich pocit výnimočnosti. Ak sa niekomu darí lepšie alebo sa ich správanie obrátilo proti nim, tak to v ich očiach nie je ani trochu fér.

V tejto situácii sa narcistov nesnažte utešiť, pretože tým vytvoríte precedens, ktorý pre vás bude časom čoraz ťažšie dodržať. Nesnažte sa byť tým, kto obetuje vlastné dobro, aby sa narcistom zdal svet o čosi férovejší.