Pre nezáujem zamestnancov prichádza svetová ekonomika ročne o 8,8 bilióna dolárov. Dôvod, prečo je so svojou prácou spokojných len 23 percent ľudí, je podľa psychológa Andreho Martina jednoduchý – ľudia majú problém s určovaním kompatibility, a tak sa často ocitnú na pozícii, na ktorú sa nehodia.

„Ak je človek na nesprávnom mieste, energiu musí okrem práce venovať aj iným procesom, akým je potláčanie negatívneho správania alebo emócií,“ povedal pre portál CNBC autor knihy „Wrong Fit, Right Fit“.

Určovanie zhody

O tom, či je daná pozícia preňho vhodná, sa zamestnanec dokáže uistiť už počas pracovného pohovoru. Mnohí ľudia spozorovali varovné signály ešte predtým, ako nastúpili do novej práce, no vo väčšine prípadov sa ich aj tak rozhodli ignorovať. „Motivácia získať danú pozíciu je vysoká, a tak má človek tendenciu všímať si len informácie, ktoré potvrdzujú jeho rozhodnutie stať sa súčasťou novej firmy,“ vysvetlil Martin.

Podobne ako pri hľadaní životného partnera, aj pri hľadaní práce je ťažké hneď na prvom stretnutí odhadnúť, či sa k sebe so zamestnávateľom „hodíte“. Martin preto vymyslel otázky, ktoré sa nádejného šéfa môžete počas pracovného pohovoru opýtať, aby ste sa nerozhodovali iba na základe prvotných sympatií.

Podľa Martina je človek s prácou spokojný vtedy, ak sú jeho očakávania v súlade s tým, čo mu môže zamestnávateľ reálne ponúknuť. Radí zamerať sa na tieto tri oblasti:

1. Spôsob práce

Aby vám pozícia „sadla“, musí naplniť vaše očakávania, pokiaľ ide spôsob vykonávania práce. Najprv ale musíte vedieť, aký štýl vám najviac vyhovuje.

Predstavte si, že viete vytvárať naozaj kvalitné a vizuálne pútavé prezentácie v PowerPointe, no musíte v práci využívať výlučne len poznámkový blok. „Bolo by to rovnaké, ako keby pravák písal ľavou rukou,“ vysvetlil Martin.

Počas pohovoru je teda kľúčové zistiť, aké schopnosti a vlastnosti má človek, ktorý v danej firme uspeje, a koľko hodín denne venuje práci.

„Otvorene sa opýtajte na to, aký tam prevláda štýl práce a kto v nej uspeje,“ dodal psychológ.

2. Ideálny šéf

Z prieskumu spoločnosti Gallup z roku 2020 vyplynulo, že záujem zamestnancov do veľkej miery ovplyvňujú ich nadriadení. „Preto sa musíte uistiť, že budete pracovať pre vášho ideálneho šéfa či manažéra,“ prezradil Martin.

Zamerať by ste sa mali hlavne na hodnoty, štýl vedenia, prístup k tímu a rozvoju, a v neposlednom rade aj na vlastnosti či povahu. Pomôže jednoduchá otázka: „Akú pozitívnu spätnú väzbu ste za svoj štýl vedenia naposledy od svojho tímu dostali?“

Podľa Martina nie je na škodu opýtať sa aj na to, akú povesť ma vo firme tím, ktorý má váš budúci šéf na starosti.

„Nakoniec by som poradil, aby ste s touto osobou strávili čo najviac času, a to nielen počas pohovoru, ale aj pred samotným nástupom do práce,“ dodal Martin s tým, že sa tak budete vedieť lepšie naladiť na rovnakú vlnu.

3. Náplň práce

Popisy prác v inzerátoch zvyčajne pripomínajú dlhé nákupné zoznamy. Podľa Martina je preto dôležité opýtať sa zamestnávateľa na pohovore, aké tri konkrétne výsledky od vás za nasledujúcich šesť mesiacov očakáva.

„Potom sa môžete sami seba opýtať, či sú tieto krátkodobé výstupy v súlade s vašimi silnými stránkami a schopnosťami. Ak áno, cesta k úspechu bude jednoduchá. Ak nie, počítajte s tým, že už hneď na začiatku budete mať problém preukázať svoju spôsobilosť, čo v budúcnosti len tak ľahko nezmeníte,“ uzavrel Martin.