Autorom prvého mrakodrapu v Ázii bol architekt slovenského pôvodu Ladislav Hudec. Nachádza sa v Šanghaji.

Šéf slovenského parlamentu Boris Kollár navštívil s delegáciou 22-poschodovú budovu s názvom Park Hotel, ktorú L. Hudec dokončil v roku 1934. „Je to úžasná stavba. Myslím, že 30 rokov to bola najvyššia stavba v Ázii. Predtým tu bola dostihová dráha, boli tu močariská. Vymyslel preto technológiu, ako na močaristej nepevnej pôde postaviť výškovú budovu, podarilo sa mu ukotviť stavbu. Bola to prevratná stavebná technológia, máme byť na koho hrdí,“ povedal B. Kollár.

V Šanghaji naprojektoval Ladislav Hudec, známy aj pod čínskym menom Wu Dake (vysl.: Wu Ta-kche), vyše 60 budov, z ktorých je tretina na listine chránených čínskych historických pamiatok. Park Hotel bol do roku 1952 najvyššou budovou v Ázii a do roku 1983 najvyššou budovou v Šanghaji.

Boris Kollár má vo štvrtok rokovať s vedúcimi predstaviteľmi mesta Šanghaj. V piatok ho čaká rokovanie so zástupcom čínskej firmy Geely, ktorá kontroluje automobilku Volvo.