Prvý britský projekt hĺbkovej geotermálnej energie za takmer štyri desaťročia začína svoju činnosť. Zástancovia dúfajú, že bude mať úspech napriek vysokým nákladom. Geotermálny vrt v rámci projektu Eden v Cornwalle siahajúci takmer päť kilometrov pod zemský povrch bude čerpať vodu s teplotou až 200 °C a vykurovať blízke skleníky a uzavreté biómy dažďového pralesa.

„Dažďový prales je na vykurovanie drahý,“ vysvetľuje pre Financial Times výkonný riaditeľ Eden Geotermal Gus Grand. Dodáva, že systém zníži účty za energiu o približne 40 percent. Projekt prichádza v čase rastúceho záujmu o geotermálnu energiu v Spojenom kráľovstve, a to aj zo strany Národnej zdravotnej služby, ktorá plánuje využiť tento spôsob vykurovania pre niektoré nemocnice, aby dosiahla svoje ciele nulového znečistenia. V nadchádzajúcich týždňoch britská vláda predstaví bielu knihu o geotermálgnej energii, ktorá vyhodnotí jej potenciál v Spojenom kráľovstve a prinesie politické odporúčania.

Geotermálna energia, ktorá čerpá teplo zo zemského jadra odberom horúcej vody pod zemou, je spoľahlivá nepretržitá energia a má veľmi nízke emisie. Hoci Spojené kráľovstvo koketovalo s myšlienkou geotermálnych projektov už počas energetickej krízy v 70. rokoch minulého storočia, neexistuje žiadna špecifická politická podpora pre geotermálnu energiu.

Geotermálny vrt Eden bude aktuálne jediným funkčným hlbokým vrtom v Spojenom kráľovstve. Profesor a výkonný riaditeľ Durhamského energetického inštitútu Jon Gluyas uvádza: „Preukáže sa, že hlboká geotermálna energia môže generovať nízkouhlíkové teplo pre zákazníkov v celom regióne.“ Medzi ďalšie prebiehajúce aktivity patrí aj iný cornwallský projekt United Downs Deep Geotermal Power Project v Cornwalle, ktorý bude vyrábať elektrinu aj teplo.

Prvý systém hlbokej geotermálnej energie v Spojenom kráľovstve bol spustený v Southamptone v roku 1986. V súčasnosti je však pre údržbu zatvorený. Pretrvávajúcou výzvou pre geotermálnu energiu v krajine sú náklady na vŕtanie. Na rozdiel od Islandu sa Spojené kráľovstvo nenachádza v blízkosti hraníc tektonických platní, čo znamená, že teplo je ďalej od povrchu Zeme.

G. Grand za Eden Geotermal priznal, že razenie vrtu bolo náročné a nákladné. „Museli sme vŕtať do žuly, ktorá je veľmi tvrdá a veľmi drahá. A robili sme to počas covidu, čo bolo veľmi nákladné,“ vysvetlil. „Je to výskumný projekt. Ak by ste robili komerčný projekt, nerobili by ste to takto,“ dodal.