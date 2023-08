Nemecký energetický koncern E.ON vykázal za prvý polrok nárast zisku. Najväčší európsky prevádzkovateľ energetických sietí zároveň uviedol, že trhové prostredie pre jeho podnikanie sa po minuloročnej energetickej kríze výrazne zlepšuje.

Nemecká elektrárenská spoločnosť v stredu oznámila, že jej upravený čistý zisk za prvý polrok vzrástol na 2,3 miliardy eur z 1,4 miliardy eur v predchádzajúcom roku.

Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou sa zvýšil o 40 percent na 5,7 miliardy eur zo 4,1 miliardy eur pred rokom.

Investície do energetickej transformácie v prvých šiestich mesiacoch 2023 vzrástli o 36 percent na 2,4 miliardy eur.

Zvýšenie prognózy

Vzhľadom na silné výsledky za prvý polrok E.ON zvýšil svoju prognózu zisku za celý rok 2023. Najnovšie tak očakáva upravený čistý zisk v pásme 2,7 až 2,9 miliardy eur, čo je viac ako predchádzajúcich 2,3 až 2,5 miliardy eur.

Upravený zisk v súčasnosti odhaduje na 8,6 až 8,8 miliardy eur namiesto 7,8 až osem miliárd eur.

Upravená prognóza naďalej zohľadňuje možné zhoršenie situácie na trhu, najmä v poslednom štvrťroku 2023.

Pokračovanie v investíciách

E.ON ďalej potvrdil svoje plánované investície vo výške zhruba 5,8 miliardy eur za celý rok 2023. Spoločnosť má v úmysle v rokoch 2023 až 2027 investovať do energetickej infraštruktúry celkovo 33 miliárd eur.

„Po dlhom období krízy cítime, že protivietor pre naše podnikanie slabne. Vidíme, ako sa naše trhy čoraz viac zotavujú,“ povedal generálny riaditeľ Leonhard Birnbaum.

Dodal, že E.ON prenesie nižšie náklady na elektrinu a plyn na milióny svojich zákazníkov. To bude mať vplyv na zisky, ale je to reakcia na pokles veľkoobchodných cien z rekordných úrovní v minulom roku po tom, ako Rusko znížilo dodávky plynu do Nemecka.