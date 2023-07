Stalo sa vám, že ste ešte v ten deň museli dokončiť nejakú stresujúcu úlohu, no než ste sa do nej pustili, tak ste ešte v priebehu 15 minút päťkrát skontrolovali svoj email či profil na Instagrame? Ak áno, tak vitajte v krajine prokrastinácie. Jej podstata spočíva v odkladaní vecí, ktoré viete, že musíte urobiť. Toto správanie podľa portálu Business Insider často vedie k sebaľútosti, depresii a sebapohŕdaniu.

Prečo prokrastinujeme?

Mnohí ľudia si myslia, že to robíme preto, lebo si nevieme organizovať čas. Je to iba mýtus. „Prokrastinácia nie je problémom riadenia času. Je to problém riadenia emócií,“ vysvetlil spisovateľ Petr Ludwig, ktorý sa problematikou zaoberá.

Povinnosti odkladáme vtedy, keď máme voči danej úlohe odpor. Skutočnými dôvodmi prokrastinácie sú podľa Ludwiga nedostatok vnútornej motivácie, silnej vôle a strach z neúspechu.

Ako proti prokrastinácii bojovať?

1. Objavte znovu svoj účel

Prokrastinácia je znakom väčšieho problému – ľudia nepoznajú význam svojho bytia. Ludwig radí zamyslieť sa nad aktivitami a úlohami, ktoré vás naozaj bavia a prinášajú vám najväčšiu radosť.

„V práci sa sami seba opýtajte, aké sú vaše silné stránky a ako ich viete využiť v bežnom živote,“ priblížil Ludwig. Tieto malé kroky vám pomôžu zlepšiť kvalitu života. Čím väčšia bude vaša vnútorná motivácia, tým viac si plnenie povinností budete užívať.

2. Sústreďte sa na proces, nie cieľ

Podľa Ludwiga ide o najlepšie riešenie v boji proti prokrastinácii. Keď sa tešíte z procesu, milujete to, čo robíte, a neodkladáte to.

3. Veľké úlohy si rozdeľte na menšie

Niektoré úlohy môžu už na pohľad vyzerať desivo, a tak ich plnenie odkladáme. Túto nechuť najlepšie prekonáte, keď si úlohu rozdelíte na viacero menších a ľahšie zvládnuteľných krokov.

Tento postup Ludwig opisuje ako riadenie emócií. „Vaše negatívne pocity voči úlohe tým začnú klesať a prejaví sa vaša sebadisciplína,“ vysvetlil autor. Sebadisciplína navyše vedie k väčšej spokojnosti, pretože sa nám v mozgu aktivujú centrá odmien, ktoré uvoľňujú dopamín. Ten je zodpovedný za pocity šťastia a radosti.

4. Nebuďte na seba taký prísny

Keď si všimnete, že veci znovu odkladáte na neskôr, skúste namiesto sebaobviňovania prejaviť trochu súcitu.

„Niekedy ide jednoducho o to odpustiť si a začať odznova,“ uzavrel Ludwig.