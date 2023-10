Progresívne Slovensko vníma rozhodnutie Hlasu-SD viesť ďalšie rokovania o zostavení vlády iba so stranami Smer-SD a SNS kriticky, no rešpektuje ho. Odkazuje, že bude pre vznikajúcu koalíciu tvrdou opozíciou. V utorok to vyhlásil líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.

„Som voči tomu rozhodnutiu veľmi kritický, ale rešpektujem ho a beriem ho na vedomie," povedal Šimečka. Zdôraznil, že Progresívne Slovensko v posledných dňoch robilo všetko pre to, aby mohla vzniknúť vláda bez Smeru-SD a jeho lídra Roberta Fica. Odmietol, že by boli problémom nezhody medzi PS a KDH.

Spolu s SaS boli podľa neho všetky strany pripravené zložiť štvorkoalíciu. „Boli sme pripravení, ale Peter Pellegrini dnes rozhodol, že sa rokovať nebude, ani sa o to nepokúsil. Aj preto si myslím, že bol od začiatku rozhodnutý, že ide s Ficom a nebol tam skutočný úmysel sa dohodnúť," skonštatoval v utorok.

Chcú strážiť právny štát a demokratické princípy

Šimečka odkázal, že Progresívne Slovensko bude pre vznikajúcu koalíciu tvrdou opozíciou. „Budeme ich kontrolovať, napomínať a neustále prinášať alternatívne riešenia a návrhy. Budeme strážiť právny štát, demokratické princípy, zahranično-politické smerovanie a ukotvenie Slovenska. Nebudú to mať s nami ľahké," ozrejmil. Pokiaľ vie, tak všetci zvolení poslanci za PS si uplatnia mandát, otázny je jeden europoslanec.

Voličom odkázal, že budú napĺňať ich dôveru a silný mandát. Napriek tomu, že to budú ťažké časy, verí, že sa hnutiu, ale aj ľuďom a občianskej spoločnosti podarí udržať základné hodnoty, na ktorých Slovensko stojí.

Líder stany Hlas-SD Peter Pellegrini v utorok informoval, že strana bude viesť ďalšie rokovania o zostavení vlády iba so stranami Smer-SD a SNS. Jednomyseľne o tom rozhodlo predsedníctvo strany. Šéf strany Smer-SD Robert Fico potvrdil, že naďalej preferuje koalíciu s Hlasom-SD a SNS a urobí všetko preto, aby sa to podarilo.